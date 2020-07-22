Oruç Reis'e eşlik edecek gemiler Kaş'a geldi

Doğu Akdeniz’de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacak Oruç Reis'e, destek vermek için gönderilen kruvazör ve fırkateyn gemileri Kaş ilçesine geldi.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı için dün bu bölgede Türkiye tarafından NAVTEX ilan edildi. Türkiye’nin Navtex ilan etmesinden sonra Kaş bölgesinde sabah saatlerinde sakinlik bozuldu ve Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait Kruvazör ve fırkateyn gemileri bölgeye intikal etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.