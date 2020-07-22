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9 ve 6 yaşındaki iki kardeşin resimlerle anlattığı cinsel istismar iddiasına soruşturma

DHA

9 ve 6 yaşındaki iki kardeşin resimlerle anlattığı cinsel istismar iddiasına soruşturma


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´nın Finike ilçesinde, anaokuluna giden kız çocuğu G.E.G. (6) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (9), anneleri Merve A. ve üvey babaları Rahmi A.'nın yanı sıra, dayıları ve birkaç erkeğin daha cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çocuklar, dayak ve istismarı çizdikleri resimlerle de anlattı. Babaanne G.S.'nin şikayeti üzerine ifadeleri alınan anne Merve A. ile Rahmi A. ise suçlamaları reddetti.
Geçen ay, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., 6 ve 9 yaşındaki iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.
İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.
G.E.G.´nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S.'nin de kendisini çok dövdüğünü sözlerine ekledi.
'VERDİĞİ BİLGİLER TUTARLI'
Adli görüşmecinin hazırladığı raporda, G.E.G.'nin bilişsel kapasitesinin yaşına uygun olduğu ve yaşadığı olayı aktarabilecek sözel beceri düzeyine sahip olduğu kaydedildi. Raporda, çocuğun yaş ve gelişim düzeyi dikkate alındığında verdiği bilgilerin tutarlı ve anlaşılır olduğu kanaatine varıldığına vurgu yapıldı.
'ANNEMİN ÇOK EVLİLİĞİ VAR'
Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise ilkokula gittiğini belirterek, anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.
İSTİSMARI RESİMLE ANLATTILAR
Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. İki kardeş resimlerle nasıl dayak yediklerini ve istismara uğradıklarını gözler önüne serdi. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Merve A. ise savunmasında, 2019 yılında yağma suçundan cezaevine girdiğini, iki çocuğu ve eşiyle aynı ortamda hiç bulunmadıklarını iddia etti. Kendisinin Rahmi A. ile evli olduğu dönemin büyük kısmını cezaevinde geçirdiğini sözlerine ekleyen Merve A., ''Sadece izinlerde çocuklarımı görebiliyordum. Çocukların bahsettiği A. denen kişi ile 3-4 ay, M. ile de 1,5 ay birlikteliğim oldu. Ben bu şahıslarla görüştüğüm dönemde kızıma, annem ve babam bakıyordu. Bu şahıslarla ben kafe dışında bir yerde görüşmedim. M. ve F. isimli kişileri de tanımam. Bu benim üzerime atılan bir iftiradır. Çocukların ifadelerinde geçen isimleri, çocukların dahi bilme ihtimali yoktur. Bu isimleri babaanne G.S. bilmektedir. Ayrıca ifadelerde gerçek olmayan şahıslar bulunmaktadır. Ben cezaevinden çıktıktan sonra çocukları babaannelerinden istedim ve ardından bu suçlama yapıldı. Kaynanam G.S. ile eski eşim G.G.'den şikayetçi ve davacıyım" dedi.
Rahmi A. ise jandarmaya verdiği ifadesinde, hakkındaki iddiaları reddetti. Rahmi A., ''Ben Merve A.'yı Finike'de gazinoda gördüm. 2018'de evlendik. Onun resmi olarak ikinci eşiyim. Çocukların söylediği gibi ahlaksız bir durum söz konusu değil. Babaanne G.S., anneyi kötü göstererek çocukları bize göstermemeye başladı. Eşim Merve A., 2019 yılında yağma suçundan cezaevine girdi. Bugüne kadar 4 kez cezaevinden izinli çıktı ve bunun iki gününü otelde tatil yaparak geçirdik. Diğer iki günde ise eşim ve ben çocuklarla bir arada kalma zamanımız olmadı" diye konuştu.
'ATEŞLER İÇİNDE KAVRULUYORUM'
Balıkesir'de yaşayan babaanne G.S. ise ''Ne gecem ne gündüzüm kaldı. Ben ateşler içinde kavruluyorum. Torunlarım ağır depresyon ilaçları alıyor. İki çocuk, iki melek şu an can çekişirken kimsenin kılı kıpırdamıyor" diye konuştu.
Finike Cumhuriyet Savcılığı'nın, olaya ilişkin soruşturması sürüyor. Savcılığın, Balıkesir'de tedavileri süren G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin tıbbi kayıtları ve tedavi evraklarının alınması için yazı yazdığı kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-07-22 18:21:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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