Yerleşik Hollandalı, erkek çocuğa istismardan tutuklandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan ve ilçede yerleşik yaşayan Hollandalı A.V.D. (68) ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yerleşik yaşayan Hollandalı A.V.D., dün saat 21.00 sıralarında iddiaya göre aynı apartmanda oturan A.G.Y. adlı erkek çocuğu asansörde bıçakla korkutarak şortunu indirmek istedi. Çocuğu darp ettiği de öne sürülen A.V.D., küfürler ederek çocuğu taciz etti. A.G.Y.'nin ağlayarak durumu anlatması üzerine aile, çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla A.V.D.'den şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

İhbar sonrası gelen polis ekipleri A.V.D.'yi gözaltına alarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından polis gözetiminde adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-07-22 18:23:54



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