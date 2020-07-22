Zabıtalar seyyar satıcıyı darbetti (2)

"O kurnadan bu kurnaya"

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ZABITA HAKKINDA SORUŞTURMA

Antalya'da, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen zabıtanın seyyar satıcıyı darbetmesi olayıyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Olaya karışan zabıta memuru hakkında Büyükşehir Belediyesi'nce soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın zabıta memurumuza küfürlü ve fiziki saldırıda bulunan seyyar satıcıyı engellemek için dahi olsa zabıta memurlarımızın şiddet olayına karışmış olması kabul edilemez. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-07-22 23:08:01



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