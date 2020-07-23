Manavgat'ta orman yangını

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangınının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Manavgat'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında yerleşim yeri yakınında orman yangını çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın büyüyerek hızla yayıldı. Orman yangınına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahaleye etti. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle söndürme işlemlerinin güçlükle yapıldığı yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.
DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-07-23 07:08:00
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