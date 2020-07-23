30 yıl önce gördüğü patika yollara hayran kalıp kitabını yazdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 yıl önce gördüğü patika yollara hayran kalıp kitabını yazdı

DHA

30 yıl önce gördüğü patika yollara hayran kalıp kitabını yazdı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)DÜNYANIN en önemli 10 yürüyüş parkuru arasında gösterilen Likya Yolu'nun ortaya çıkmasında büyük katkıları olan ve bununla ilgili 'Likya Yolu' adlı kitap yazan İngiliz Kate Clow (73), 30 yıl önce gelip gördüğü patika yolların Avrupa'da olmadığını ve onları görünce hayran kaldığını ifade etti.
Trekkingci ve araştırmacı Kate Clow tarafından 1999 yılında rotaları belirlenerek yürüyüşe açılan ve güneyin en uzun rotası olarak bilinen Likya Yolu, 2020 yaz döneminde yürüyüşçülerle buluşacak. Yol, Muğla'nın Ovacık bölgesinden başlayıp, Antalya'nın Geyikbayırı Mahallesi'nde sona eriyor. Antik Likya'nın kıyıları ve dağlarının güzelliğiyle konuklarını kendisine hayran bırakan 555 kilometrelik Likya Yolu, Türkiye'nin ilk uzun yürüyüş rotası özelliğini taşıyor. 20'den fazla parkuru olan Likya Yolu'nu başlangıcından sonuna kadar tamamlamak isteyen yürüyüşçüler, 27-28 günde tamamlayabiliyor.
'KAYBOLMAMAK İÇİN TAŞLAR KIRMIZI VE BEYAZA BOYANDI'
555 kilometrelik Likya Yolu'na gelip yürüyüp, gezmek ve kamp yapmak isteyenlerin yürüyüş yolunda kaybolmaması için taşlara 'kırmızı ve beyaz' renklerde boyama yapıldı. Ayrıca daha önce yola giden yürüyüşçüler, doğaseverler ve kampçılar tarafından, uygun noktalara 'baba' diye tabir edilen taşlar ve odun parçaları konuluyor.
'BU YOLLAR AVRUPA'DA YOK'
Hem Türk hem de İngiliz vatandaşı Kate Clow, 30 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde eski patika yolları gördüğünü ifade etti. Clow, "Eski patika yolları görünce çok şaşırdım ve çok sevdim. Avrupa'da öyle bir şey yok. O yüzden bu yolları keşfetmeye başladım. Eski haritalar arıyordum ve bulduğum patika yollarda tek başıma yürüyordum. En son da Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar devam eden Likya Yolu'nu keşfettim. Bu yolu araştırırken bir ödül aldım. Sonrasında ise tüm araştırmalarımı yaparak kitap yazdım" dedi.
'İLK 5 SENE YABANCILAR GELDİ'
Yol bulunduktan sonra ilk 5 sene içinde sadece yabancıların geldiğine dikkat çeken Clow, "Türkler yürümeyi sevmiyordu, o yüzden ilk 5 yıl yabancılar geldi. Onlar da gruplar halinde ve rehberlerle gelmeye başladı. Yol kenarlarında çobanlar var. Ayrıca Likya Yolu'nda taşlar üzerinde kırmızı ve beyaz işaretler var. O nedenle yürüyüşçüler ve doğaseverlerin kaybolma şansı yok" diye konuştu.
'ÇOK ÖZEL BİR YOL'
Likya Yolu'nun tarihi açıdan çok önemli olduğunu kaydeden Clow, denize kıyısı olmasının da avantaj olduğunu söyleyerek, "Bu yolda tarih açısından herşey var. Denize kıyısı bile var. O nedenle bu yolu çok seviyorlar. Her yürüyüş yolu deniz kenarında değil, denize kenarı olması dolayısıyla çok özel bir yol" dedi.
'LİKYA YOLU'NDA DEĞİLDİM, YENİ YOL KEŞFEDERKEN KAYBOLDUM'
Geçen günlerde Likya Yolu'nda kaybolmasıyla ilgili de konuşan Kate Clow, "Ben o zaman Likya Yolu üzerinde değildim. Başka bir yol keşfetmeye çalışıyordum. O zaman kaybolmuştum. Kaybolduğum gün çok sıcak bir gündü. Arkadaşlarımdan da biraz ayrılarak aşağı taraflara inmiştim. Kaybolunca suyum da az olduğu için olduğum yerde beklemeye karar verdim. Sonra da arkadaşlarımdan yardım istedim ve o şekilde bulundum" diye konuştu.
'YOLUN TAMAMLANMASI 27-28 GÜN SÜRÜYOR'
Devletin Likya Yolu'nu koruması gerektiğini kaydeden Clow, "Likya Yolu'nda başlangıç olarak tek yol var. Aşağı yukarı bu yol 500 kilometrenin üzerinde. Yürüyerek de 27-28 gün sürüyor" dedi.
Kültür Rotaları Derneği Saha Koordinatörü Berhat Onat Alan, amaçlarının yürüyüş yolundaki işaretleri yenilemek olduğunu söyledi. Alan, "Yürüyüşçülerin güvenli hareket edebilmeleri için ilk olarak rehber kitabı almaları gerekiyor. Sonrasında haritalar, cep telefonu uygulamaları ve aplikasyonlar var. O sayede nerede olduklarını rahatlıkla anlayabilirler. Ayrıca yürüyüş yollarında işaretler koyuyoruz. O işaretlerle rahatlıkla seyahat edebilirler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-07-23 08:09:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da gece başlayan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü Yangının kontrol altına alınması çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'da gece başlayan yangında 5 hektarlık ...
'Korona kilimi'nin geliri otizmli çocuklara
YEREL HABERLER 'Korona kilimi'nin geliri otizmli çocuklara
Korona sürecinde 'caretta caretta' yuvası üç kat arttı
YEREL HABERLER Korona sürecinde 'caretta caretta' yuvası üç kat ...
Manavgat'ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını (2)
Maskeleri ellerinde ve kollarında taşıyorlar
YEREL HABERLER Maskeleri ellerinde ve kollarında taşıyorlar
Manavgat'ın Yaylaalan mahallesinde başlayan orman yangını, günün ağarmasıyla havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya başlandı.
YEREL HABERLER Manavgat'ın Yaylaalan mahallesinde başlayan orman ...
Tatilci kirletti, turizmci temizledi
YEREL HABERLER Tatilci kirletti, turizmci temizledi
Manavgat'ta orman yangını
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını
Antalya Manavgat'da orman yangını... Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına çok sayıda itfaiye ve arazöz ile müdahale ediliyor.
YEREL HABERLER Antalya Manavgat'da orman yangını... Henüz bilinmeyen ...
Kadın zabıtaya küfür ve fiziki saldırı iddiası dayakla bitti Zabıtalar seyyar satıcıyı sokak ortasında darp etti Kadın zabıtaya küfrettiği ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle diğer zabıtalar tarafından dövülen seyyar satıcının görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Olayla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı soruşturma açıldığını bildirdi
YEREL HABERLER Kadın zabıtaya küfür ve fiziki saldırı iddiası ...
Zabıtalar seyyar satıcıyı darbetti (2)
YEREL HABERLER Zabıtalar seyyar satıcıyı darbetti (2)
Zabıtalar seyyar satıcıyı darbetti
YEREL HABERLER Zabıtalar seyyar satıcıyı darbetti
Yerleşik Hollandalı, erkek çocuğa istismardan tutuklandı
YEREL HABERLER Yerleşik Hollandalı, erkek çocuğa istismardan ...
9 ve 6 yaşındaki iki kardeşin resimlerle anlattığı cinsel istismar iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER 9 ve 6 yaşındaki iki kardeşin resimlerle anlattığı ...
Alanya'da Hollandalı şahıs 13 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da Hollandalı şahıs 13 yaşındaki çocuğa cinsel ...
17 yaşındaki Ali'den 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER 17 yaşındaki Ali'den 3 gündür haber alınamıyor
SKUT, Kemer’de deniz dibi temizliği yapacak
YEREL HABERLER SKUT, Kemer’de deniz dibi temizliği yapacak
14 yaşındaki genç kalbine yenik düştü Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 14 yaşındaki genç kalbine yenik düştü Kaldırımda ...
Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi
YEREL HABERLER Muhittin Böcek, en başarılı başkan seçildi
Alanya Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor
Kepez’de 83 işçi alımı yapıldı
YEREL HABERLER Kepez’de 83 işçi alımı yapıldı
Büyükelçi Chilcott’tan Vali Yazıcı’ya ziyaret Antalya Valisi Yazıcı: “Biz iddialıyız”
YEREL HABERLER Büyükelçi Chilcott’tan Vali Yazıcı’ya ziyaret Antalya ...
Başkan Uysal, kurban hazırlıklarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Uysal, kurban hazırlıklarını inceledi
Kadın futbolculardan Şahin Kırbıyık'a ziyaret
YEREL HABERLER Kadın futbolculardan Şahin Kırbıyık'a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X