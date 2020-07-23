Tatilci kirletti, turizmci temizledi



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan tatil merkezinde, günübirlik tatilcilerin kirlettiği sahil şeridini, turizmciler temizledi. Turizmciler, poşetlerce çöp topladı.

Adrasan'ın doğallığıyla ön plana çıktığını belirten turizmci Azize Taşır, tatilcilerden çevreye daha duyarlı olmalarını istedi. Plajı kullananların kendi elleriyle kirlettikleri sahile bir gün sonra tekrar gelerek denize girdiğini ve güneşlendiğini söyleyen Taşır, "O kadar kötü kullanıyorlar ki aklımız almıyor. Bizler turizmden geçimini sağlayan insanlarız. Sahildeki çöpler kirletenleri rahatsız etmiyor, ertesi gün gelip çekirdek yediği yere tekrar havlu serip denize giriyor. Biz bölge turizmcileri elimizden geldiği kadar sahili temiz tutmak için gayret ediyoruz ve tatilcilerden de duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 20 kişilik ekip hijyen önlemlerini alıp, sahildeki çöpleri poşetlere doldurdu. Sahili boydan boya dolaşarak çöpleri toplayan turizmciler, tatil için gelenlere de çevre konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-07-23 08:09:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.