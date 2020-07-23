Antalya'da gece başlayan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü Yangının kontrol altına alınması çalışmaları devam ediyor

"O kurnadan bu kurnaya"

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan mahallesinde başlayan orman yangın, günün ağarmasıyla havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya başlandı.

Gece saat 03:00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak, 5 helikopter , 3 dozer, 4 su ikmal aracı, 23 arazöz, 6 ilk müdahale, belediye su ikmal tankerleri 106 yangın söndürme işçisi ile müdahale devam ediyor. Rüzgarın kuzeyden 50 60 km hızla estiği ve yaklaşık 6 saattir devam eden yangında 5 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

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