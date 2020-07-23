Manavgat'ta orman yangını (3)

Leziz bir fellah köftesi için altın öneriler

"O kurnadan bu kurnaya"

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manavgat 'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-07-23 10:17:51



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