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Çöp konteynerlerinin üzerine çıkıp gizlice izlediği hayaline kavuştu Antalya'da kağıt toplayıcı çocuğun yürek burkan görüntüsü mutlu sonla bitti Harekete geçen belediye, çocuğu bulup rüya gibi bir gün geçirmesini sağladı

İHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kağıt topladıktan sonra lüks sitenin havuzunda eğlenen yaşıtlarını izleyen çocuk, karşı binada oturan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Etrafı branda ile kapatılan havuzdan çocukları izlemek için çaba sarf eden çocuğu ve 3 kardeşini bulan Konyaaltı Belediyesi, çocukların havuzda ve akvaryumda eğlenceli anlar yaşamasını sağladı.

Çöp konteynerlerinin üzerine çıkıp gizlice izlediği hayaline kavuştu Antalya'da kağıt toplayıcı çocuğun yürek burkan görüntüsü mutlu sonla bitti Harekete geçen belediye, çocuğu bulup rüya gibi bir gün geçirmesini sağladı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kağıt topladıktan sonra lüks sitenin havuzunda eğlenen yaşıtlarını izleyen çocuk, karşı binada oturan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Etrafı branda ile kapatılan havuzdan çocukları izlemek için çaba sarf eden çocuğu ve 3 kardeşini bulan Konyaaltı Belediyesi, çocukların havuzda ve akvaryumda eğlenceli anlar yaşamasını sağladı.
Konyaaltı ilçesinde bir vatandaşın çektiği ve sosyal medyada ‘Antalya Hakkında’ isimli kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüde, kağıt toplayıcısı küçük bir çocuk, lüks bir sitenin kenarındaki çöp konteynerlarında kağıt topladıktan sonra sitenin havuzundan yükselen çocuk seslerine bakmak için çöp konteynerlarının üstüne çıkıyor. Etrafı branda ile kapatılan havuzdan çocukları izlemek için çaba sarf eden çocuk, brandanın küçük yırtık kısmından ilgiyle havuzda eğlenen çocukları izledi. Dakikalarca yaşıtlarını izleyen çocuğun bu görüntüsü karşı binada oturan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Vatandaş, çektiği bu fotoğrafı sosyal medyada ‘Konyaaltı’nda çöp toplayan küçük bir kardeşimiz ve yanı başında havuzda yüzen çocukları izlediği o an’ yorumuyla paylaştı. Yürekleri sızlatan fotoğraf karesi, Türkiye genelinde çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, çocuğun bulunarak destek olması için amacıyla kurumlara çağrıda bulundu.

Çocuğa belediye ulaştı
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de fotoğrafı görünce çocuğun bulunmasını istedi. Fotoğrafın Hurma Mahallesi’nde çekildiği anlaşılınca belediye ekipleri, küçük çocuğu 2 gün sonra mahallede kağıt toplarken buldu. Havuzu izleyen 10 yaşındaki çocuk ile 3 kardeşini ağırlayan Konyaaltı Belediyesi, 4 kardeşi önce bir spor merkezinin havuzunda ağırladı. 4 kardeş ilk kez girdikleri havuzda doyasıya eğlendi. Havuzdaki diğer çocuklar da 4 kardeşin mutluluğuna ortak oldu. Daha sonra Konyaaltı Belediyesi, akvaryuma çocukları gezmeye götürdü. 4 kardeş burada da eğlenceli anlar yaşadıktan sonra Kepez ilçesinde evlerine ailelerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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