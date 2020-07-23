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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’den Varsak Esentepe’ye semt parkı

İHA

Kepez Belediyesi, merkeze en uzak yerleşim yerlerinden Varsak Esentepe Mahallesi, 7112 Sokak'a spor alanlarının da bulunacağı yeni bir semt parkı inşa ediyor.

Kepez’den Varsak Esentepe’ye semt parkı

Kepez Belediyesi, merkeze en uzak yerleşim yerlerinden Varsak Esentepe Mahallesi, 7112 Sokak’a spor alanlarının da bulunacağı yeni bir semt parkı inşa ediyor.
Kepez Belediyesi, mevcut semt parklarının bakım ve onarımını sürdürürken, bir yandan da ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Gelecek nesillere doğayla kucaklaşan bir kent bırakmak isteyen ve 11,5 yılda yeşil alan miktarını 3 milyon 205 bin m2’ye çıkaran Kepez Belediyesi, şimdide Varsak Esentepe Mahallesi 7112 Sokak’ta yeni bir semt parkı inşa ediyor. Semt parkında yürüyüş alanları, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, sokak fitness grubu, oturma grupları ve pergoleler yer alacak.

Kepez’e 402 yeni park
Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün göreve geldiği 2009 yılından itibaren ilçeye 402 yeni park kazandırırken, 120 semt parkının da tadilatını gerçekleştirdi. Bugüne kadar 118 adet basketbol sahası, 221 takım fitness spor grubu, 346 takım çocuk oyun grubu semt parklarında Kepezlilerin hizmetine sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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