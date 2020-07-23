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Tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren İstanbul Emniyeti eski Müdür Yardımcısı Antalya'da yakalandı

İHA

Tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren İstanbul Emniyeti eski Müdür Yardımcısı Antalya'da yakalandı

İstanbul'da 17 Ağustos 2015 yılında trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu silahla öldüren ve firari konumda bulunan, 2018 yılında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç olan eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Gazipaşa Muzkent Mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince “Kasten Öldürme” suçundan aranan Celal Yılmaz, sevk edildiği Cumhuriyet Başsavcılığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
KHK ile meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Ahmet Sülüşoğlu’nu öldürmesinin ardından tutuklanmış ve hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanık Yılmaz tutukluluğunun 8. gününde avukatlarının itirazı üzerine tahliye edilmişti. Celal Yılmaz 19 Kasım 2015 tarihinde görülen duruşmasında yeniden tutuklanmıştı. Mahkeme, Yılmaz’ın öldürme eylemini ‘meşru müdafaa savunma sınırlarını mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşarak’ gerçekleştirdiğini aktararak ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm vermişti. Celal Yılmaz tekrar tahliye edilirken müşteki avukatları dosyayı temyiz etmişti. Yargıtay, meşru müdafaa koşullarının gerçekleştiğinin kabul edilemeyeceğini belirterek ‘ceza verilmesine yer olmama’ kararını bozmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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