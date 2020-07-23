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Alman kadının katil zanlısı ünlü hip hop şarkıcısına 20 yıl hapis Denizde ölü bulunan Alman uyruklu kadınla suyun içinde ilişkiye girdiğini itiraf etti

İHA

Alman kadının katil zanlısı ünlü hip hop şarkıcısına 20 yıl hapis Denizde ölü bulunan Alman uyruklu kadınla suyun içinde ilişkiye girdiğini itiraf etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Alman Katharina Kugel'i (35) denizde boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan, Lübnan asıllı Alman hip hop şarkıcısı Mohamed Hareke, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 09 Haziran 2018 saat 05.00 sıralarında Kleopatra Plajı'ndaki 16 numaralı büfenin sahilinde meydana geldi. Denizin yaklaşık 100 metre açığında hakaretsiz halde bir kadını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi`ne haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kadını botla karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının öldüğü belirlendi. Kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, Hareke'nin kiralık bir evde olduğu belirleyerek baskın düzenledi
Olay, yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalarda ölen kadının Alman uyruklu 35 yaşındaki Katharina Kugel olduğu ve bir otelde konakladığını belirmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kugel`in Dilara Ateş isimli bir Türk kadın arkadaşı olduğu öğrenilmesi üzerine ifadesine başvuruldu. Ateş'in emniyette verdiği bilgide; Katharina ile diskoya eğlenmeye gittiklerini, orada diskoda tanıştığı biri ile gittiğini, kendisini ise geri otele bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine asayiş ekipleri, disko ve otele ait güvenlik yaptıkları incelemelerde Kugel'in yanında , Lübnan asıllı Alman vatandaşı hip hop şarkıcısı Mohamed Hareke'nin olduğu ve Alman plakalı bir otomobile buraya geldiğini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Hareke'nin Alanya'da kiralık bir evde olduğu belirleyerek baskın düzenledi. Baskında ülkesinde ünlü hiphop şarkıcısı olduğu öğrenilen Hareke gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine getirilen Hareke, burada polise mukavemette bulundu ardından pencerelere kafa attı, masa ve sandalyelere zarar verdi. Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan Hareke, susma hakkını kullandığını ve ifade vermeyeceğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne getirilen Hareke, savcılık tarafından ‘kasten öldürme' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

“Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık”
Polis merkezinde susma hakkını kullanan Hareke, mahkemedeki ifadesinde şöyle dedi:
"Katharina Kugel ve onun Türk arkadaşı Dilara Ateş ile diskoda tanıştık. Burada biraz alkol aldım. Ayrıca uyuşturucu madde de kullanıyorum. Diskoda Katharina sahnede muhteşem bir dans gösterisi yaptı. Orada kendisi ve Türk arkadaşı ile tanıştık. Katharina çok rahat davranıyordu ancak Dilara çekingendi. Onu otele bıraktık. Oradan benim evime geldik. Ancak Katharina ev yerine denizde sevişmek istediğini söyledi. Bunun üzerine denize gittik. Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık. Su soğuk olduğu için ben denizden çıkacağımı söyledim ve çıktım. O ise denizde kaldı. Sahile çıkarak üzerimi giyindim ve gittim. Katharina o sırada yaşıyordu ve yüzüyordu. Ben giderken herhangi bir çığlık sesi ya da yardım sesi duymadım. Hatta kendisi iyi yüzmeyi bilen birisiydi.”
Hareke, sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılanan Mohamed Hareke Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 4’üncü duruşmasında hakim karşına çıktı.

“Kasten öldürme olduğunu gösterir en ufak bir delil yoktur”
Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu. Tercüman aracılığıyla savunması alınan Hareke, şunları söyledi:
“Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. İddianameye baktığımda fantezi niteliğinde olduğunu gördüm. Somut bir şey yok. Oysa suçlamanın dolu olması lazım. Örneğin oral seks sırasında suya batırdığım ve bastırdığım iddia edildiğine göre eli kolu bağlı olmayan biri bu durumdan kurtulabilirdi ya da kendini savunacağından bende veya onda yaralanma olurdu. Ancak saçında, vücudunda zorlama izi yoktur. Gelen adli tıp raporlarında ölümün başkasının yüzünden olduğu bile belli değildir. Kasten öldürme olduğunu gösterir en ufak bir delil yoktur.”

20 yıl hapis
Mahkeme heyeti kararında, Türk Ceza Kanunu`nun (TCK) 811. maddesi uyarınca `Kasten öldürme` suçundan sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. Ancak TCK`nin 62. maddesi uyarınca mahkeme, sanığın cezasını 20 yıl hapse indirdi. Duruşmanın ardından sanık Mohamed Hareke tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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