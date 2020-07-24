Somaspor, TFF 3'üncü Lig Play-Off'ta finale yükseldi

"O kurnadan bu kurnaya"

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Somaspor-Muğlaspor: 2-0Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Serik ilçesinde oynanan TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi yarı final maçında Muğlaspor´u 2-0 yenen Somaspor finale yükseldi. TFF 2'nci Lig'e yükselme play-off yarı final mücadelesinde Somaspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Sports Arena futbol sahasında oynanan karşılaşma Muğlaspor'un vuruşuyla başladı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 56'ncı dakikada gelişen Soma atağında Mehmet Bağlı topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 90+5'inci dakikada Somaspor'un gelişen atağında Taner Yıldız´ın attığı golle durum 2-0´a geldi. Maçta başka gol olmayınca Somaspor 2-0'lik galibiyetle finale yükselen tarafı oldu. Maç sonu Somasporlu futbolcular ve yöneticiler selfie yaparak, galibiyeti kutladı.Somaspor finalde Pazar Spor Nevşehir Spor galibiyle karşılaşacak. Final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü Gloria Sports Arena'da oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-07-23 23:00:23



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