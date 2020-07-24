TFF 3'üncü Lig Play-Off 3'üncü Grup'ta finalin adı belli oldu

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Somaspor ile Pazarspor final maçına çıkacakANTALYA,(DHA) - TFF 3'üncü Lig Play-Off 3'üncü Grup'ta oynanan yarı final mücadelelerinin ardından finalin adı belli oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde oynanan TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup play-off mücadelesi yarı final müsabakaları sona erdi. Yarı finalde, Somaspor, Muğlaspor'u 2-0, Pazarspor ise Nevşehir Belediyespor'u 2-1 yendi. Alınan sonuçların ardından Somaspor ile Pazarspor isimlerini finale yazdırdı.

Somaspor ile Pazarspor, 27 Temmuz Pazartesi günü final mücadelesine çıkacak. DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez DHA

2020-07-24 00:49:31



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