Evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 2. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4833. Sokaktaki 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Fidan Ö ile birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Erkan Ö.(38), sigara içmek için balkona çıktı. Bu sırada Erkan Ö., henüz belirlenemeyen nedenle 2. Kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Sesi duyan anne, balkondan aşağıya bakınca oğlunun yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Erkan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunun öldüğünü duyan anne sinir krizi geçirdi.

Erkan Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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