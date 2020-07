Antalya Film Forum’a başvurular açıldı

310 Ekim 2020 tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Antalya Film Forum’un başvuruları açıldı. Festivalin Türkiye’den film projelerine maddi destek sağlayan ve projeleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan platformu 57 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak. Bu yıl ilk kez Diziler / Mini Diziler Pitching Platformu düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Film Forum kapsamında Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress, Belgesel Film Work in Progress ve Sümer Tilmaç Antalya

Film Destek Fonu Pitching Platformu’nun yanı sıra bu yıl ilk kez Diziler / Mini Diziler Pitching Platformu da düzenleneceğini ve toplam 390.000 TL ödül dağıtılacağını belirtti. Uzun Metraj ve Belgesel Filmler Work in Progress Platformu için son başvuru tarihi 20 Ağustos 2020 Perşembe, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için son başvuru tarihi 14 Ağustos 2020 Cuma olarak belirlendi. Diziler / Mini Diziler Pitching Platformu detayları ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Antalya Film Forum salgın önlemleri nedeniyle bu yıl çevrim içi düzenlenecek. Ödüller 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali sırasında 7 Ekim 2020 Çarşamba günü düzenlenecek törende açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.