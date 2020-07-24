Üniversite personeli av tüfeğiyle yaşamına son verdi

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi eczanesinde çalışan Orçun Ö. (30), evde av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. AÜ Hastanesi'nin eczanesinde çalışan Orçun Ö., evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeğini göğsüne dayayıp, ateşledi. Kanlar içinde kalan Ö.'ü bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ekipler, Orçun Ö.'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ö.'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Orçun Ö.'ün evli ve 5 yaşında oğlu olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-07-24 11:21:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.