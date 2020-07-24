Yaralı güneşten plaj şemsiyesiyle korundu Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, vatandaşların açtığı plaj şemsiyesiyle güneşten korunmaya çalışıldı.

Kaza Kumluca ilçesi Meydan Mahallesinde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre E. A nın kullandığı 07 VHP 07 plakalı otomobil Meydan Mahallesi Narenciye Sokaktan PTT Önündeki kontrol kavşağa çıkan Necmi Küstür 'ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile asfalta savrulan Necmi Küstür yaralandı.

Yaralı 112 Acil Ambulansı tarafından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.