Kurban Bayramı öncesi polisten sahte para uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı öncesi polisten sahte para uyarısı

İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik ekipleri, Kurban Bayramı'nda sahte para ve dolandırıcılığa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesi polisten sahte para uyarısı

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik ekipleri, Kurban Bayramı'nda sahte para ve dolandırıcılığa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Ekipler, sahtecilik olaylarının önlenmesi ve suçla etkin mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun bulunduğu mahalle, cadde, sokaklarda ve kurban pazarlarında bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda, kurbanlık hayvan almak için pazar yerlerine gelen vatandaşlar ile esnafın, çeşitli suçlara maruz kalmalarını engellemek amacıyla Bayındır Mahallesinde ve Gazi Bulvarı üzerinde kurulan hayvan pazarına giden ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı güneşten plaj şemsiyesiyle korundu Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yaralı güneşten plaj şemsiyesiyle korundu Otomobil ...
Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep oldu Titreyengöl yakınlarındaki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep ...
Üniversite personeli av tüfeğiyle yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Üniversite personeli av tüfeğiyle yaşamına son verdi
Korona kilimi otistik çocuklar için satışa çıktı
YEREL HABERLER Korona kilimi otistik çocuklar için satışa çıktı
Antalya Film Forum’a başvurular açıldı
YEREL HABERLER Antalya Film Forum’a başvurular açıldı
Şifalı olduğuna inanılan buz gibi suya yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şifalı olduğuna inanılan buz gibi suya yoğun ilgi
Falez çatlakları, olası depremin etkisini büyütecek
YEREL HABERLER Falez çatlakları, olası depremin etkisini büyütecek
Hijyenik düğün davetiyesi
YEREL HABERLER Hijyenik düğün davetiyesi
Evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti
Pazarspor 90+6’da final vizesini kaptı TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final: Pazarspor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 1
YEREL HABERLER Pazarspor 90+6’da final vizesini kaptı TFF 3. Lig ...
İkinci kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü
YEREL HABERLER İkinci kattaki evinin balkonundan düşen kişi öldü
TFF 3'üncü Lig Play-Off 3'üncü Grup'ta finalin adı belli oldu
YEREL HABERLER TFF 3'üncü Lig Play-Off 3'üncü Grup'ta finalin adı ...
TFF 3'üncü Lig Play-Off 3'üncü Grup'ta finalin adı belli oldu
YEREL HABERLER TFF 3'üncü Lig Play-Off 3'üncü Grup'ta finalin adı ...
Somaspor, TFF 3'üncü Lig Play-Off'ta finale yükseldi
YEREL HABERLER Somaspor, TFF 3'üncü Lig Play-Off'ta finale yükseldi
Patlayan çakmak araç yaktı
YEREL HABERLER Patlayan çakmak araç yaktı
Fatma teyzenin yanan evi yeniden yapılıyor
YEREL HABERLER Fatma teyzenin yanan evi yeniden yapılıyor
Yaralıyı plaj şemsiyesiyle güneşten korudular
YEREL HABERLER Yaralıyı plaj şemsiyesiyle güneşten korudular
Alman kadını boğarak öldürmekten yargılanan hip hop şarkıcısına 20 yıl hapis
YEREL HABERLER Alman kadını boğarak öldürmekten yargılanan hip hop ...
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür ...
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip hop şarkıcısına 20 yıl hapis Denizde ölü bulunan Alman uyruklu kadınla suyun içinde ilişkiye girdiğini itiraf etti
YEREL HABERLER Alman kadının katil zanlısı ünlü hip hop şarkıcısına ...
6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız fotoğraflandı
YEREL HABERLER 6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız ...
Tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren İstanbul Emniyeti eski Müdür Yardımcısı Antalya'da yakalandı
YEREL HABERLER Tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren İstanbul ...
Caretta caretta yuvalama alanına giren iş makinesi yumurtaları telef etti Manzarayı gören çevreciler suç duyurusunda bulundu ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan: “Burada katliam yaşadık”
YEREL HABERLER Caretta caretta yuvalama alanına giren iş makinesi ...
Jeoloji Mühendisleri Odasından Falezle yapılaşma uyarısı "Falezlerde yapılan kazı ve kırma çalışmaları titreşim etkisi yaparak gerilme çatlaklarındaki ayrılmayı hızlandırıyor" "Falez bandında kırma ve kazıya çalışmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemelidir"
YEREL HABERLER Jeoloji Mühendisleri Odasından Falezle yapılaşma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X