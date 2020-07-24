Otomobil durağa daldı:1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin durağa dalması sonucu, o anda durakta bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karacalar Mahallesi nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ManavgatAlanya D400 Karayolu istikametine seyir halindeki Yusuf Varol’un kullandığı 07 LD 266 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak D400 karayolu kenarında bulunan minibüs durağına daldı.
Otomobilde ve durakta büyük hasarın oluştuğu kazada, durakta Manavgat’a gitmek için minibüs bekleyen Orhan Erkan yaralandı. Orhan Erkan, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.