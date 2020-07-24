Yaralının başında plaj şemsiyesiyle beklediler

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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ambulans gelene kadar tedbir amacıyla yerinden kaldırılmayan yaralının, sıcaktan etkilenmemesi için çevredeki vatandaşlar plaj şemsiyesiyle başında bekledi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Meydan Mahallesi Narenciye Sokak'ta meydana geldi. E.A.'nın kullandığı 07 VHP 01 plakalı otomobille Necmi Küstür'ün kullandığı 07 CMY 07 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle asfalt zemine savrulan Necmi Küstür yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler, tedbir amacıyla yerden kaldırılmayan ve bu şekilde ambulans bekleyen Necmi Küstür'ün sıcak havadan etkilenmemesi için plaj şemsiyesiyle başında bekledi. Yaralı daha sonra ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2020-07-24 13:01:59



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