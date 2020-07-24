Belediye çalışanının çirkin Pınar Gültekin paylaşımına soruşturma

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, Pınar Gültekin’in katledilmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulunan bir belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Muratpaşa Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “A.H.Y., maalesef kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na tabi olarak çalışmaktadır. Kişinin sosyal medyada paylaştığı görüşler, asla kurumumuzun görüşlerini yansıtmamaktadır. Söz konusu paylaşımdaki ifadeler, kadına yönelik şiddete ve çocuk yaşta evliliklere karşı verdiği mücadeleyle ve kadının toplumsal statüsünü güçlendirmek için ‘Alyazma’ başlığı altında yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olan Muratpaşa Belediyemizin görüşleri asla olamayacağı gibi mücadele ettiğimiz bir bakış açısını yansıtmaktadır. Kişiyle ilgili olarak da soruşturma açılmıştır. Ayrıca bu kişiyi herhangi bir kamu kurumu almayı kabul ettiği takdirde her türlü muvafakat verilecektir” denildi.

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