Almanlardan Antalya çıkarması Turizm kenti Antalya, Alman operatörlerden tam not aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almanlardan Antalya çıkarması Turizm kenti Antalya, Alman operatörlerden tam not aldı

İHA

Turizm kenti Antalya'da 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde gören Alman tur operatörleri, Kaleiçi'nde bir restoranda bir araya geldi. Antalya'da kendilerini oldukça güvende hissettiklerini söyleyen operatörler, ülkelerine döndüklerinde müşterilerini tatil için Antalya'ya yönlendireceklerini dile getirdi.

Almanlardan Antalya çıkarması Turizm kenti Antalya, Alman operatörlerden tam not aldı

Turizm kenti Antalya’da 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamaları yerinde gören Alman tur operatörleri, Kaleiçi’nde bir restoranda bir araya geldi. Antalya’da kendilerini oldukça güvende hissettiklerini söyleyen operatörler, ülkelerine döndüklerinde müşterilerini tatil için Antalya’ya yönlendireceklerini dile getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile SunExpress, Almanya’nın önde gelen seyahat profesyonellerini Antalya’da ağırlıyor. Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da güvenli tatil seçenekleri ve alınan tüm önlemler Alman temsilcilere yerinde tanıtılıyor. Almanya’nın önde gelen tur operatörlerini temsilen Almanya’nın farklı kentlerinden organizasyona katılan seyahat profesyonelleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı’nı turistik tesislerde deneyimleme imkanı buluyor.
Dün başlayan tanıtım çalışmaları, bugün de Kaleiçi’nde devam etti. Tarihi Kaleiçi’nde sertifikasını alan bir restoranda düzenlenen yemeğe yaklaşık 40 Alman tur operatörü katıldı. Burada operatörlere TGA temsilcileri de eşlik etti. Antalya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan TGA temsilcileri, operatörlere kent hakkında bilgi verdi.

“Kendimi güvende hissediyorum”
Türkiye’ye gelmeden önce tedirgin olduğunu belirten Freiland Michaela, “Hem de bayağı bir tedirgindim. Burayı gördükten sonra çok emin oldum. Kendimi güvende hissediyorum ve müşterilerimin de oldukça güvende olacağını biliyorum” dedi.
Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu kaydeden İva Rose, “Türkiye’de uygulanan standartları çok pozitif bir düşünceyle takip ediyorum. Kendimi burada gerçekten güvende hissediyorum. Kesinlikle müşterilerimi buraya yönlendireceğim. Eminim ki, müşterilerim burayı gördükten sonra tedirginliklerini çok kolay yok edebilecek” diye konuştu.

“Birçok tatilciyi buraya göndereceğiz”
Bir diğer Alman tur operatörü Detlef Gambs ise daha önce birçok kez Antalya’ya geldiğini, bu seferki gelişinde de çok hoş karşılandığını söyledi. Korona virüs önlemlerinin alınmasıyla birlikte Antalya’nın güvenli bir bölge olduğunun altını çizen Gambs, “Ben korona döneminde ilk kez bu tarz önlemlerin alındığı bir bölgeye geliyorum. Burada nereye gidersek gidelim havalimanı, oteller, golf sahaları, restoranlar alınan önlemler çok yeterli. Elbette müşterilerime burayı tekrardan tavsiye edeceğim. Özellikle Türkiye’de tatilini geçirmek isteyen Alman turistler şu anda beklemede. Almanya’nın seyahat uyarısını kaldırmasıyla birlikte birçok tatilciyi buraya göndereceğiz” ifadelerini kullandı.
Yemeğin ardından tekne turuna geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor'un 38 yıllık emektarına veda
YEREL HABERLER Antalyaspor'un 38 yıllık emektarına veda
Misafir kaldığı evde, yaklaşık 1 milyon TL'lik uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Misafir kaldığı evde, yaklaşık 1 milyon TL'lik ...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışına lokma hayrı
YEREL HABERLER Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışına lokma ...
Emekli astsubayın eşi ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli astsubayın eşi ölü bulundu
ATSO, Antalya'nın seracılık tecrübelerini Şırnak'a aktarıyor
YEREL HABERLER ATSO, Antalya'nın seracılık tecrübelerini Şırnak'a ...
2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu Polis, 48 yaşındaki kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde ...
6 yaşından bu yana uzattığı saçlarını kanser hastalarına bağışladı 11 yaşındaki Güçlü Bilge, herkesi bu projeye destek olmaya davet etti
YEREL HABERLER 6 yaşından bu yana uzattığı saçlarını kanser ...
Antalya turizmine bayram dopingi ALTİD Başkanı Sili: “Bayram döneminde iç pazarda yoğun bir hareket bekliyoruz ”
YEREL HABERLER Antalya turizmine bayram dopingi ALTİD Başkanı ...
Gülveren'de örnek kentsel dönüşüm
YEREL HABERLER Gülveren'de örnek kentsel dönüşüm
Seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev aldı
Belediye çalışanının çirkin Pınar Gültekin paylaşımına soruşturma
YEREL HABERLER Belediye çalışanının çirkin Pınar Gültekin ...
Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor
YEREL HABERLER Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor
Kepez’in kurban pazarlarında pandemi tedbirleri artırıldı
YEREL HABERLER Kepez’in kurban pazarlarında pandemi tedbirleri ...
Yaralının başında plaj şemsiyesiyle beklediler
YEREL HABERLER Yaralının başında plaj şemsiyesiyle beklediler
Alman turizmcilerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı
YEREL HABERLER Alman turizmcilerden 'Türkiye'ye gelin' çağrısı
SECAP çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER SECAP çalıştayı düzenlendi
Muratpaşa'da asansörlerin güvenilirliği yüzde 96'ya yükseldi Yüzde 77 olan güvensiz asansör oranı 2019 yılı sonu itibariyle yüzde 4’ e kadar geriledi
YEREL HABERLER Muratpaşa'da asansörlerin güvenilirliği yüzde 96'ya ...
Konyaaltı sahili izmarit çöplüğüne döndü Muhtarlar ve vatandaşlar sahilden poşet poşet izmarit topladı
YEREL HABERLER Konyaaltı sahili izmarit çöplüğüne döndü Muhtarlar ve ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 14 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 14 tutuklama
Korona tedbirlerine uymayanlara 15 bin lira ceza
YEREL HABERLER Korona tedbirlerine uymayanlara 15 bin lira ceza
Otomobil durağa daldı:1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil durağa daldı:1 yaralı
Kurban Bayramı öncesi polisten sahte para uyarısı
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi polisten sahte para uyarısı
Yaralı güneşten plaj şemsiyesiyle korundu Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yaralı güneşten plaj şemsiyesiyle korundu Otomobil ...
Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep oldu Titreyengöl yakınlarındaki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X