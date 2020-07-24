Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Galatarasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34. haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 10 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Eren Albayrak’ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Fredy gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 10
22. dakikada Ömer Bayram’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli’nin, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.
37. dakikada Doğukan Sinik’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sangare’nin sert şutu kalecide kaldı.
42. dakikada Doğukan Sinik’in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa x, Cemal Bingün x, Özgür Ertem x
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Eren Albayrak xx, Veysel Sarı x, Kudriashov x, Nazım Sangare xx, Ufuk Akyol x, Fredy xx, Bünyamin Balcı xx, Doğukan Sinik x, Amilton x, Jahovic x
Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Leschuk, Mevlüthan Ekelik, Chico, Serdar Poyraz, Ndınga, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Galatasaray: Okan Koçuk x, Saracchi x, Marcao x, Donk x, Linnes x, Seri x, Taylan Antalyalı x, Belhanda x, Feghouli x, Emre Akbaba ? (Ömer Bayram dk. 4 x), Adem Büyük xx
Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Sekıdıka, Atalay Babacan, Emin Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Fredy (dk. 18) (Fraport TAV Antalyasppor)
Sarı kart: Linnes (Galatasaray)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.