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Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34. haftasının açılış maçında, Fraport TAV Antalyaspor sahasında Galatasaray ile 22 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Fredy ile yaptığı verkaçla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalen Eren Albayrak’ın şutunu Okan Koçuk çıkardı.
56. dakikada Belhanda’nın pasıyla ceza yayı üzerinden Marcao’nun plase vuruşu üstten auta gitti.
58. dakikada Adem Büyük’ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saracchi’nin vuruşu ağlarla buluştu. 11
63. dakikada kazanılan köşe vuruşundan yapılan ortaya Belhanda dokundu. Belhanda'nın müdahalesinden sonra Amilton meşin yuvarlağa eliyle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada Belhan’da penaltı atışını gole çevirdi. 12
90+3. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi. Ardından topu önünde bulan Lesschuk’un şutu yan kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu alan Amilton’un pasında kale önünde Leschuk filelere yolladı. 22

Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Cemal Bingün xx, Özgür Ertem xx
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Eren Albayrak xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Nazım Sangare xx, Ufuk Akyol xx (Leschuk dk. 67 xx), Fredy xxx (Mevlüthan Ekelik dk. 82 ?) Bünyamin Balcı xx (Hakan Özmert dk. 62 xx), Doğukan Sinik xx (Chico dk. 67 x), Amilton xxx, Jahovic xxx
Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Serdar Poyraz, Ndinga
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Galatasaray: Okan Koçuk xx, Saracchi xxx, Marcao xx, Donk xx, Linnes xx, Seri xx, Taylan Antalyalı xx, Belhanda xx (Jimmy Durmaz dk. 87 ?), Feghouli xx (Yunus Akgün dk. 87 ?) Emre Akbaba ? (Ömer Bayram dk. 4 x), Adem Büyük xx
Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Sekıdıka, Atalay Babacan, Emin Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Fredy (dk. 18), Leschuk (dk. 90+3) (Fraport TAV Antalyasppor), Saracchi (dk. 58), Belhanda (dk. 65 pen.) (Galatasaray)
Sarı kart: Linnes (Galatasaray)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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