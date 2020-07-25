Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 2-2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 2-2

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 2-2


Süleyman EKİN / ANTALYA (DHA)STAT: Antalya
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Cemal Bingün, Özgür Ertem
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol (Dk. 68 Chico), Fredy (Dk. 82 Mevlüt Han), Bünyamin Balcı (Dk. 61 Hakan Özmert), Doğukan Sinik (Dk. 68 Gustavo Blanco), Amilton, Jahovic
GALATASARAY: Okan Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan, Belhanda (Dk. 87 Jimmy), Feghouli (Dk. 87 Yunus Akgün), Emre Akbaba (Dk. 4 Ömer Bayram), Adem
GOLLER: Dk. 19 Fredy, Dk. 90+2 Gustavo Blanco (Fraport TAV Antalyaspor) Dk. 58 Saracchi, Dk. 65 (P) Belhanda (Galatasaray)
SARI KART: Linnes (Galatasaray)Süper Lig´in 34'üncü ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşma koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı. İki takım futbolcuları da maç öncesi seremonide sosyal mesafeye dikkat etti. Galatasaray´da sakatlıkları süren Radamel Falcao ile Mario Lemina maçta forma giymedi. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaray´ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da maç kadrosunda yer almadı.Karşılaşmanın 4´üncü dakikasında sağ adalesinden sakatlanan Emre Akbaba oyundan alınırken, yerine Ömer Bayram girdi.
19´uncu dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Amilton´un pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Albayrak, topu ceza alanına ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Fredy, penaltı noktası yakınından sağ ayağıyla gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Okan´ın solundan ağlarla buluştu: 1-0.
22´nci dakikada Ömer Bayram´ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Feghouli´nin, yakın mesafeden yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
37´nci dakikada Doğukan Sinik´in pasıyla topla buluşan Nazım Sangare, ceza yayının sağından sol ayağıyla sert vurdu. Kaleci Okan topa yatarak hakim olmayı başardı.
42´nci dakikada Doğukan Sinik´in ceza alanı içi sol çaprazından sert şutunu kaleci Okan tokatlayarak kornere gönderdi.
İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile geçildi.
52´nci dakikada Fredy ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Eren Albayrak´ın, sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Okan topa hakim oldu.
58´inci dakikada ceza sahasının önünde Doğukan Sinik´ten topu kapan Adem, pasını ceza alanındaki Saracchi´ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Ferhat´ın yanından ağlara gitti: 1-1.
64´üncü dakikada kullanılan köşe atışı sonrasında, Antalyaspor ceza alanı içinde Belhanda´nın vuruşunda Amilton´un topa elle müdahalesine hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.
65´nci dakikada kullanılan penaltı atışında Belhanda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
83´üncü dakikada Eren Albayrak´ın köşe atışından gönderdiği topu ceza alanı içinde Amilton kafa ile kale önüne indirdi. Arka direkte müsait durumdaki Kudrıashov meşin yuvarlağa kafa vuramayınca Antalyaspor mutlak golden oldu.
86´ncı dakikada Adem´in pasıyla topla buluşan Feghouli'nin rakiplerini geçerek ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat başarılıydı.
90+3´ncü dakikada Hakan Özmert´in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Okan topu çıkardı. Topu önünden bulan Gustavo Blanco´nun vuruşu yan direkten döndü. Dönen topu Amilton çevirdi. Bir kez daha meşin yuvarlağı önünde bulan Gustavo Blanco´nun vuruşu ağlara gitti: 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-07-24 23:33:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (EK ...
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Galatasaray: ...
Tuzlaspor, TFF 2'nci Lig Play-Off´ta finale yükseldi
YEREL HABERLER Tuzlaspor, TFF 2'nci Lig Play-Off´ta finale yükseldi
Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Galatarasaray: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - ...
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kemer’de bayram öncesi kasaplar ve fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Kemer’de bayram öncesi kasaplar ve fırınlar ...
Antalyalı turizmcilerde Rusya sevinci
YEREL HABERLER Antalyalı turizmcilerde Rusya sevinci
Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşıma soruşturma
YEREL HABERLER Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşıma soruşturma
Almanlardan Antalya çıkarması Turizm kenti Antalya, Alman operatörlerden tam not aldı
YEREL HABERLER Almanlardan Antalya çıkarması Turizm kenti Antalya, ...
Antalyaspor'un 38 yıllık emektarına veda
YEREL HABERLER Antalyaspor'un 38 yıllık emektarına veda
Misafir kaldığı evde, yaklaşık 1 milyon TL'lik uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER Misafir kaldığı evde, yaklaşık 1 milyon TL'lik ...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışına lokma hayrı
YEREL HABERLER Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılışına lokma ...
Emekli astsubayın eşi ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli astsubayın eşi ölü bulundu
ATSO, Antalya'nın seracılık tecrübelerini Şırnak'a aktarıyor
YEREL HABERLER ATSO, Antalya'nın seracılık tecrübelerini Şırnak'a ...
2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu Polis, 48 yaşındaki kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde ...
6 yaşından bu yana uzattığı saçlarını kanser hastalarına bağışladı 11 yaşındaki Güçlü Bilge, herkesi bu projeye destek olmaya davet etti
YEREL HABERLER 6 yaşından bu yana uzattığı saçlarını kanser ...
Antalya turizmine bayram dopingi ALTİD Başkanı Sili: “Bayram döneminde iç pazarda yoğun bir hareket bekliyoruz ”
YEREL HABERLER Antalya turizmine bayram dopingi ALTİD Başkanı ...
Gülveren'de örnek kentsel dönüşüm
YEREL HABERLER Gülveren'de örnek kentsel dönüşüm
Seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev aldı
Belediye çalışanının çirkin Pınar Gültekin paylaşımına soruşturma
YEREL HABERLER Belediye çalışanının çirkin Pınar Gültekin ...
Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor
YEREL HABERLER Oruç Reis, Akdeniz için görev bekliyor
Kepez’in kurban pazarlarında pandemi tedbirleri artırıldı
YEREL HABERLER Kepez’in kurban pazarlarında pandemi tedbirleri ...
Yaralının başında plaj şemsiyesiyle beklediler
YEREL HABERLER Yaralının başında plaj şemsiyesiyle beklediler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X