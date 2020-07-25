Tuna:"Maçın son anlarında döndük" Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Dönüşümüz maçın son anlarında oldu" "Futbol adına utanç verici kararlar"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna,ikinci yarıda oyundan düştüklerini ama dönüşlerinin maçın son anlarında olduğunu kaydetti.

Süper Lig’in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray ile 22 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tamer Tuna, ilk yarı ve ikinci yarı farklı oynadıklarını belirtti.

İkinci yarı oyundan düştüklerini dile getiren Tuna, “ Dönüşümüz maçın son anlarında oldu. Süper Lig’de kalıcı olduğumuzu ligin son maçında da gösterdik. Ligi iyi bir noktada bitirdik. Başkana, yönetimimize, taraftarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi döneminden sonra aldığımızı puanlar aile olduğumuzun en önemli göstergesidir. Antalyaspor için yeni bir sezon başlıyor. Oyunda bireysel ilerleyişimiz devam edecek. Düşme hattından uzak hedefleri olan bir takım izlettirmek istiyoruz.”diye konuştu.

"Sezonu 45 puanla bitirdik"

Tuna, ikinci yarı ve pandemi dönemini iyi geçirdiklerini belirterek, “Sezonu 45 puanla bitirdik. Alt sıralarda olmadan daha oyun zevki üst seviyede olan Antalyaspor gelecek sezonda sahada olacaktır.”dedi.

"Futbol adına utanç verici kararlar"

Bir gazetecinin, TFF Tahkim Kurulu’nun 9 futbol kulübünün yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili yaptığı itirazı reddetmesi ile ilgili soruya Tamer Tuna, " Maalesef yapılan değerlendirmelerimiz kayda değer alınmıyor. Fikir birliğine varılan bir karar göremedik. Futbol adına utanç verici kararlar bunlar. Kollektif bir şekilde çözülebilecek sorunlarla alakalı fikir birliği yok. Sürekli şikayet eden yöneticiler ve teknik adamlarla bir sezon yaşanıyor. Mesele yerli ve yabancı sorunu değil, zihin ve fikir sorun var. Bu ağlayan sistemden utanç duyuyorum.“cevabını verdi.

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