Tarihi mekanların maketleri Büyükşehir fuayesinde

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Antalya’nın en önemli tarihi yerlerinin maketleri Büyükşehir Belediyesi’nin fuayesini süslüyor. Side’den Aspendos Antik Tiyatrosu’na, Termesos’tan Perge’ye kentin en önemli mekanlarını gören ziyaretçiler minyatür eserleri büyük bir ilgiyle inceliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya çevresinde yer alan tarihi yerlerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla belediye fuaye alanında maketlerini sergiliyor. Belediyede işi olan vatandaşlar hizmet binası girişindeki fuaye alanında yer alan minyatür eserleri büyük bir dikkatle inceliyor. Side’den Aspendos Antik Tiyatrosu’na, Termesos’tan Perge’ye kentin en önemli yerlerini gören misafirler maketlere büyük ilgi gösteriyor.

Antalya’da antik çağlardan günümüze damga vuran dünya mirası eserlerin maketlerinin belediye fuayesinde sergilenmesi vatandaşlar tarafından da beğeni ile karışılandı. Sergilenen eserler arasında, Myra Antik Kenti, Kekova Antik Kenti, Köprülü Kanyon, Termessos, Nereidler Anıtı, Kaleiçi Yat Limanı, Aspendos Antik Kenti, Perge, Alanya Kalesi ve Side Antik kentinin maketleri yer alıyor.

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