Babasına yardım ederken ayağını yük asansörüne sıkıştırdı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da gıda malzemeleri satan iş yerinde babasına yardım eden Burak Aybaş (34), ayağını yük asansörüne sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri 30 dakikalık çalışmayla Aybaş'ın ayağı kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.00 sırlarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1064 Sokak´ta meydana geldi. Babasına yardım etmek için iş yerine gelen Burak Aybaş, ayağını yük asansörüne sıkıştırdı. Acıyla bağıran Aybaş´ın yardımına, babası koştu. Müdahale etmesine rağmen oğlunun ayağını sıkıştığı yerden çıkartamayan babası, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla Aybaş´ın sıkışan ayağını kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aybaş, ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü. Burak Aybaş'ın sağ ayak parmaklarının ezildiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-07-25 11:00:45



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