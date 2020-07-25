Antalyaspor, ikinci devreyi ilklerle tamamladı

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Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34'üncü haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, ligi 45 puanla tamamlayıp, sezonun ikinci yarısında kazandığı 31 puanla kulüp tarihinde ikinci defa 30 puanı aştı. Kırmızı beyazlılar, sezonun ikinci devresinde 11 maçlık yenilmezlik serisiyle 8 maç dış sahada kaybetmeme başarısı elde ederek kulüp rekorunu kırdı.

20192020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, ligi 45 puanla tamamladı. İlk devrede 14 puan toplayıp, ligden düşeceği eleştirilerine maruz kalan kırmızı beyazlı ekip, ikinci devredeki başarısıyla kulüp tarihinde ilkleri yaşadı. Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna'nın görev başlamasıyla ikinci devrede oynadığı 17 maçta 2 mağlubiyet, 7 beraberlik, 8 galibiyet elde etti. Sezonun ikinci devresinde 31 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, 11 maç yenilmezlik serisiyle 8 maç dış sahada kaybetmeme başarısı gösterdi. Fraport TAV Antalyaspor, bu başarılarıyla kulüp tarihinde ilke imza attı.

Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ikinci devresinde kazandığı 31 puanla tarihinin en iyi ikinci devresini yaşadı. Kırmızı beyazlılar, 2016-2017 sezonunun ikinci devresinde kazandığı 33 puanın ardından tarihinde ikinci defa 30 puanın üzerine çıktı. Fraport TAV Antalyaspor, 1998-1999 sezonu ile 2012-2013 sezonunda 30 puan elde etmişti. Kırmızı beyazlılarda Galatasaray maçında oyuna sonradan dahil olan Mevlüt Han Ekelik, kariyerinde ilk defa Süper Lig forması giydi. Genç futbolcu Fraport Antalyaspor'dan Fehmi Koç, Kayserispor'dan Emre Demir, Adanaspor'dan Gürhan Gürsoy'dan sonra Türkiye'de en genç forma giyen 4'üncü futbolcu unvanını kazandı.

Fraport TAV Antalyaspor'da Galatasaray beraberliği sonrası başarılı geçen ikinci devrenin kutlaması soyunma odasında yapıldı. Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Tamer Tuna, futbolcular ve başarıda pay sahibi olan kulüp yetkililerine özel ödül verdi. Başkan Öztürk, kırmızı beyazlıların 11 maç yenilmezlik serisiyle devam eden 8 maçlık dış sahada kaybetmeme başarısını herkese minik heykel vererek kutladı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2020-07-25 12:21:20



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