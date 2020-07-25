Motor kaputuna sıkışan yavru kedi uzun çabalar sonrası kurtarıldı

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

Antalya'da bir aracın motoruna sıkışan yavru kediyi uzun bir çaba sonrasında kurtarıldı. Yavru kedi, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde bir aracın motor kısmına yavru bir kedi girdi. Çevredeki vatandaşlar kedinin sesini duyunca sıkıştığı yerden kurtarmak için uzun süre çabaladı. Ancak kedi bir türlü motordan çıkartılamadı. Daha sonra Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’ne durum bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen veteriner hekimler, yavru kediyi aracın motor kısmından çıkarmayı başardı.

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yavru kediyi hemen Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına aldı. Güneş ismi verilen yavru kedinin ilk muayenesi yapıldı. Gözlerinde iltihaplanma olan ve görmekte zorlanan yavru kedinin göz temizliği yapıldı. Antibiyotik verilen yavru kedi kısa sürede kendine gelerek, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sıcak bir yuvaya kavuştu. Enjeksiyonla mama verilen yavru kedi vitamin ve aminoasitlerle destekleyici tedavi uygulanıyor. Güneş isimli yavru kedi, şimdi sahiplenilmeyi bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.