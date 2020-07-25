Oruç Reis'in bekleyişi sürüyor

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin ilk sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Akdeniz açıklarındaki bekleyişini sürdürüyor. Düne kadar Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için yanında demirli olan 2 fırkateynin, bugün yakınlarında olmadığı görüldü.

Türkiye, 2 Ağustos tarihine kadar sismik araştırma gemisi Oruç Reis'le Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) açıklamıştı. Açıklamanın ardından Antalya Körfezi açıklarına demirleyen Oruç Reis'in, güvenliğini sağlamak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 fırkateyn görevlendirilmişti. Düne kadar fırkateynlerle birlikte görev bekleyen Oruç Reis'in, Akdeniz açıklarındaki bekleyişi bugün de sürüyor. Bu kez fırkateynlerin yakınında olmadığı gözlenen 86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, görev verilmesi halinde Akdeniz'de özellikle Meis Adası güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek. Oruç Reis'in, görev emrini alır almaz Doğu Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2020-07-25 12:29:24



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