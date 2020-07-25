Motor kaputuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru kedi, belediye ekiplerinin uzun çabası sonrası kurtarıldı. 'Güneş' adı verilen kedi, tedaviye alındı.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde bir aracın motor kısmına dün yavru bir kedi girdi. Kedinin sesini duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Durum Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede gelen veteriner hekimler, yavru kediyi aracın motor kısmından çıkarmayı başardı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yavru kediyi hemen Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. 'Güneş' ismi verilen yavru kedinin ilk muayenesi yapıldı. Gözlerinde iltihaplanma olan ve görmekte zorlanan yavru kedinin göz temizliği yapıldı. Enjeksiyonla mama verilen yavru kedinin sahiplendirilmeyi beklediği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-07-25 13:13:39



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