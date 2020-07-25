Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Manavgat'ın Çeltikçi Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak götürdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çobanın koyunlardan 2 tanesini traktörün arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürdüğü görüntülerde, sürüdeki diğer koyunlar da traktöre bağlı vaziyetteki koyunları takip etti.

Görüntüleri kaydeden vatandaş, çobanın koyunlarını otlatmaya sürekli bu şekilde götürdüğünü belirtti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-07-25 16:04:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.