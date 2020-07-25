Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor 2. Lig'e yükseldi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Sports Arena futbol sahasında oynanan play-off final mücadelesinde Anagold 24Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediye Spor karşı karşıya geldi.
14. dakikada gelişen Erzincan atağında Mustafa Ethem Erboğa topu filelerle buluşturdu: 1-0.
Başka gol olmayınca ilk yarı 1-0 Anagold 24Erzincanspor´un üstünlüğüyle sona erdi.
80. dakikada Erzincanspor´dan Uğurcan bekçi durumu 2-0 yaptı.
90+3´üncü dakikada Fuat Yaman, Aksaray Spor´un golünü kaydetti: 2-1.
Maçta başka gol olmayınca Erzincanspor, 2-1'lik galibiyetle 2. Lig´e yükselen taraf oldu.
maçın ardından sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen törende Anagold Erzincanspor'a kupasını TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın verdi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı izledi.
Hakem üçlüsüne de günün anlam ve önemi için plaket verildi.
Anagold 24Erzincanspor takımı tören sonunda kupa sevincini yöneticileriyle paylaştı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-07-25 22:56:11
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