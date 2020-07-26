Tatilciler otellerdeki Covid-19 önlemlerinden memnun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatilciler otellerdeki Covid-19 önlemlerinden memnun

DHA

Tatilciler otellerdeki Covid-19 önlemlerinden memnun


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)SAĞLIK Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında konaklama tesisleri için hazırladığı 'Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip otellerde kalan yerli ve yabancı turistler, yeni oluşturulan kurallardan memnun olduğunu söyledi. İsveç'ten tatile gelen Meltem Yanar (32), İsveç'te Türkiye'dekinin 4'te biri kadar önlem olmadığını anlatarak, "AB, Türkiye'ye kurban olsun" derken, mali müşavir İbrahim Eyüp Kaya (36), "Sahilde ve havuzlarda kullanacağımız her yer sosyal mesafeye göre ayrılmış durumda. Açıkçası çok memnunum. Herkes gönül rahatlığıyla tatilini yapabilir" dedi.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve konaklama sektörü temsilcileri tarafından kuralları belirlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' uygulaması başlatıldı. Sertifikaya sahip olan otellerde geçen yıllara göre birçok uygulama yeniden oluşturuldu. Tatilcilerin bavulları otel girişinde ultraviyole ışınlarla dezenfekte edilirken, girişte herkesin ateşi ölçülerek kayıt altına alınıyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi resepsiyon önünde yığılmaların önlenmesi için otele giriş yapan yerli ve yabancı turistler lobide oturtularak, her aileden 1 kişi kayıt yaptırmak amacıyla resepsiyona yönlendiriliyor. Rezervasyon yaptıran tatilcilerin odaları otele girişlerinden bir gün önceden ultraviyole ışınlarla dezenfekte edilip havalandırılıyor. Otellerin hemen her yerinde dezenfektan ürünleri bulunurken, resepsiyon, bar, restoran gibi toplu olarak bulunulan her yerde sosyal mesafe uyarıları yer alıyor. Havuz ve sahilden faydalanmak isteyen tatilciler için çocuklu aileler ve çiftler ayrı ayrı bölümlerde yüzüp, güneşleniyor. Diğer taraftan yerli ve yabancı turistlerin en çok yığıldığı bölümlerden olan restoranda tatilcilere yemekleri otel personeli tarafından veriliyor.
'HERKES ESKİ GÜNLERİ ARIYOR'
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelin genel müdürü Ahmet Mevlütoğlu, Covid-19 nedeniyle hem tatilcilerde hem de çalışanlarda bir konsantrasyon eksiği ve tedirginlik gözlemlediklerini belirterek, "Herkes eski günleri arıyor. Bizim otelimizde misafirlerin çoğunluğu devamlı misafirdir. Açıkçası her karşılaşmamızda 'eski ortamı özlüyoruz' diyorlar. Umarım bu sorun kısa sürede hallolur, insanlarımız yine maskesiz bir şekilde gülümseyerek tatillerini geçirir" dedi.
'MİSAFİRLERİMİZLE YEMEK ARASINDAKİ O BAĞLANTIYI KOPARDIK'
Otel olarak Covid-19 önlemleriyle ilgili güvenli turizm sertifikasını aldıklarını belirten Mevlütoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öncelikle misafirlerimizin bavullarını dezenfekte edilen alana alıyoruz. ULV cihazıyla dezenfekte ediyoruz. Misafirlerimizin içeri girerken ateşleri ölçülüyor ve bunlar kayıt altına alınıyor. Daha sonra misafirlerimizi oturtuyoruz, o aileden gelen bir kişiyi resepsiyona davet ederek, kendilerinden en hızlı şekilde kayıt işlemlerini yapıyoruz. Asansörlerimizi çocuklu aileler ve çiftler olarak ayırdık. Misafirlerimizin odaları bir gün öncesinden ULV cihazıyla dezenfekte ediliyor ve havalandırılıyor. Misafirlerimiz odalarına girmeden önce yine havalandırılıyor. Otelimizin her yerinde sosyal mesafe uyarıları yerlerde veya duvarlarda bulunuyor ayrıca misafirlerimizin göz teması içinde bulunan her yerde dezenfektan ürünleri yer alıyor. Misafirlerimiz dokunmadan ellerini dezenfekte edebiliyor. Manavgat'ta en popüler olan her şey dahil sistemidir. Misafirlerimizin o eski alışkanlıklarından uzak kendilerine büfelerde biz hizmet ediyoruz. Yemekleri, kendilerinin gösterdiği şekilde misafirlerimize personelimiz tarafından sunuluyor. Dolayısıyla misafirlerimizle yemek arasındaki o bağlantıyı kopardık. Havuzlarda, özellikle oturma alanlarında sosyal mesafe kurallarına uygun yeni düzenlemeler yaptık. Biz aileler için ve çiftler için ayrı ayrı bölümler oluşturduk. İki ayrı ailenin arasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir set de çektik. Şu ana kadar herhangi bir sorun yok."
'AB, TÜRKİYE'YE KURBAN OLSUN'
Ailesiyle İsveç'ten Türkiye'ye tatile gelen Meltem Yanar, Türkiye'ye gelirken hem uçakta hem de otelde gördüklerinden çok etkilendiğini söyleyerek, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine almamış olmasından dolayı eleştirdi. İsveç'te Türkiye'deki önlemlerin 4'te biri kadar önlem olmadığını anlatan Yanar, "AB, Türkiye'ye kurban olsun. İsveç'te kesinlikle hiçbir önlem yoktu dersem yalan söylemiş olmam. Biz çocuklarımızı okula göndermemeyi düşündük. Türkiye'de uzaktan eğitim başlayınca, İsveç'te bu konu çok tartışıldı. Sadece lise ve üzeri okullarda eğitim gören öğrenciler evden eğitim aldı. Ama yine yeteri kadar değil. Benim bir 10, bir de 7 yaşında 2 çocuğum var, mecburen okula göndermek zorunda kaldık" dedi.
'BUNLARI GÖRDÜĞÜMÜZDE DE ÇOK SEVİNDİK'
İsveç'te uçağa bindikleri havalimanında sosyal mesafe uyarısı dışında hiçbir önlem olmadığını söyleyen Yanar, "İsveç'in kendi havaalanında kesinlikle herhangi bir önlem yoktu. Sadece sosyal mesafe uyarıları vardı. 'Kendinizi koruyun' diye. Onun dışında maskeydi filan hiçbir şekilde önlemler yoktu. Ama uçağa binmemizle birlikte maske zorunluluğu başladı. Uçakta sosyal mesafe kurallarına riayet edildi. Personelin tamamı maskeli ve eldivenliydi. Havaalanına indiğimizde de polis kontrolünde olsun diğer yerlerde olsun görevliler bizi sürekli uyardı. Dezenfektanlar dahil olmak üzere çok fazla önlem vardı. Bunları gördüğümüzde de çok sevindik" diye konuştu.
'PERSONEL NE İSTİYORSAK BİZE VERİYOR'
Tatil yaptıkları otelin çok sakin olduğundan da bahseden Meltem Yanar, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu hoşumuza gidiyor. Covid-19'la beraber artık hayatımız değişti. Otel de buna uymuş durumda. Otelin bütün personelinde maske var. Her yerde 'sosyal mesafenizi koruyun' diye işaretler var. Her bir yönümüzde dezenfektanlar var. Dezenfektanlar elimiz değmeden otomatik sıkılıyor. Bu nedenle çok memnunuz. Yemekleri kendimiz almıyoruz; otel personeli ne istiyorsak bize veriyor. O anlamda da hoşuma gitti. Eskiden ziyan oluyordu, şimdi onlar verdiği için yeteri kadar veriyorlar."
'SIKINTILI HİÇBİR DURUM YOK'
İstanbul'dan tatile gelen mali müşavir İbrahim Eyüp Kaya da insanlar üzerindeki Covid-19 korkusunun yersiz olduğunu ve kurallara uyulduğu durumlarda herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi. Geçen yıl da aynı otele tatile geldiğini anlatan Kaya, "Covid-19 bütün dünyayı sardığı için biraz korkumuz oldu. Şu an itibariyle otelde 4'üncü günüm, Covid-19 önlemlerini otelde çok da iyi olduğunu görüyorum. Personellerin hepsinde maske var. Açık büfe dediğimiz sistem şu anda bence daha iyi. Hiç kimsenin yemeklerle teması yok. Tamamen personel tarafından veriliyor. Akşam yemeklerinde restorana girerken yine ateşimiz ölçülüyor. Sahilde ve havuzlarda kullanacağımız her yer sosyal mesafeye göre ayrılmış durumda. Açıkçası çok memnunum. Sıkıntılı hiçbir durum yok. Biz bir şekilde Covid-19'a alışmak zorundayız. Bu sene evimizde kaldık 2 ay, biz sıkıldık çocuklarımız sıkıldı evde. Bence gönül rahatlığıyla herkes tatilini yapsın. Çok fazla korkmasınlar, Buralarda alınan önlemler gayet iyi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-07-26 08:42:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turistik oteli tahrayla bastılar
YEREL HABERLER Turistik oteli tahrayla bastılar
Anagold 24Erzincanspor 2. Lig´e yükseldi
YEREL HABERLER Anagold 24Erzincanspor 2. Lig´e yükseldi
Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; 'Hayırdır, size ne? Benim karım' dedi (2)
YEREL HABERLER Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; ...
Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurdu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurdu/ Ek ...
Olta ile avlanan yaklaşık 3 metrelik ölü köpek balığı sahile vurdu Tatilciler önce korktu sonra fotoğraf sırasına girdi Boz camgöz türü olduğu belirtilen köpek balığının insanlara saldırmadığı belirtildi AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: " Herhangi bir tehlikesi yok. 70 ve 2 bin metre derinliklerde gezinirler. İnsanlara saldırdığına dair herhangi bir kayıt yok"
YEREL HABERLER Olta ile avlanan yaklaşık 3 metrelik ölü köpek balığı ...
Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurdu
Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü
YEREL HABERLER Koyunları traktörün arkasına bağlayarak götürdü
Sıcak sebebiyle aşırı yüklenen trafo yangına sebep oldu
YEREL HABERLER Sıcak sebebiyle aşırı yüklenen trafo yangına sebep ...
Plakasını kapatıp trafiğe açık alanda drift yaptı Polis marka ve modelini tespit ettiği otomobili arıyor
YEREL HABERLER Plakasını kapatıp trafiğe açık alanda drift ...
Trafik lambalarında zincirleme kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Trafik lambalarında zincirleme kaza: 2 yaralı
Dünyaca ünlü sahilde deniz keyfi engel tanımıyor Denize asansörle indirilip, duş ve şezlonglara kadar özel araçlarla götürülüyorlar
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde deniz keyfi engel ...
Kurbanlık koyunlara traktörlü eziyet Kurbanlık koyunları traktörün arkasına bağlayıp otlatmaya götürdü İki koyunu traktöre bağlayıp diğer sürüye onları takip ettirdi
YEREL HABERLER Kurbanlık koyunlara traktörlü eziyet Kurbanlık ...
Bakan Yardımcısından müjde: Ağustosta tüm kapılar açılıyor
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısından müjde: Ağustosta tüm kapılar ...
Saman yüklü kamyon yandı
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyon yandı
Motor kaputuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Motor kaputuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Haftada iki kez kırmızı ve beyaz etle besleniyor, yanına kimse yaklaşamıyor Görenlerin hem korkup hem cep telefonuna sarıldığı dev timsah ziyaretçi rekoru kırıyor Türkiye’nin en büyük timsahı ‘Muhteşem Timi’ ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor 5 metre uzunluğa, 350 kilogram ağırlığa ulaşan timsah için yaşadığı alan 2 katı büyüklüğüne çıkartıldı Haftada iki kez kırmızı ve beyaz etle besleniyor Antalya Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun: “Son yıllarda çok süratli büyüdüğünü gözlemledik”
YEREL HABERLER Haftada iki kez kırmızı ve beyaz etle besleniyor, ...
Oruç Reis'in bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Oruç Reis'in bekleyişi sürüyor
Antalyaspor, ikinci devreyi ilklerle tamamladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, ikinci devreyi ilklerle tamamladı
Motor kaputuna sıkışan yavru kedi uzun çabalar sonrası kurtarıldı
YEREL HABERLER Motor kaputuna sıkışan yavru kedi uzun çabalar ...
Corendon Airlines 1. FC Nürnberg ile sponsorluk anlaşması imzaladı
YEREL HABERLER Corendon Airlines 1. FC Nürnberg ile sponsorluk ...
Manavgat Belediyesi'ne 'Müze Özendirme' ödülü
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi'ne 'Müze Özendirme' ödülü
Korkuteli Fethiye Çevre yolunda kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Korkuteli Fethiye Çevre yolunda kaza: 2 yaralı
Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; `Hayırdır, size ne? Benim karım´ dedi
YEREL HABERLER Balkonda dayağa tepki gösteren komşularına; ...
Başkan Ulutaş gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş gazetecilerle bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X