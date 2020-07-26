Kurban kesim yerleri personel eğtimleri tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ilçede belirlenen 7 kurban kesim yerinde görev alacak personele yönelik eğitimlerini tamamladı. 20 saatlik kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursunu tamamlayan personele covid19 pandemisi dolayasıyla dikkat etmeleri gereken konular da anlatıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 31 Temmuz Cuma günün başlayacak Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. İlçede Bayandır ve Ermenek mahallelerinde oluşturulan kurban kesim yerlerine kontrollerin ardından kurbanlık hayvan girişleri başlarken diğer yandan 7 mahallede hizmet verecek kurban kesim yerlerinde görev alacak personelin eğitimleri de tamamlandı.

Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte düzenlenen 20 saatlik kursta, personele dini vecibelere ve hijyen kurallarına uygun kurbanın nasıl kesileceği konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde, covid19 pandemisi dolayasıyla dikkat edilmesi gereken noktalar da tek tek anlatıldı.

Kursu tamamlayan personel sertifikalarını alırken Muratpaşa Belediyesi’nin 7 kurban kesim yerinde bu bayramda 60 personel görev alacak. Aynı zamanda kurban satış yeri olan Bayındır ve Ermenek mahallerindeki alanlarla birlikte Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Sigorta kapalı pazarında bayramın ilk iki günü, Güzeloba, Çağlayan, Konuksever, Yenigün mahalleleri kapalı pazar yerlerinde bayramın birinci günü vatandaşlar kurbanlarını, aldıkları randevuyla ücretsiz kestirebilecek.

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