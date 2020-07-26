Türkiye’nin şehitlere özel ilk müzesi Kepez’de

Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat adasına dönüştürdüğü Dokuma Park, şehitlerin hatıralarını barındıran Anadolu Şehitler Müzesi ile daha da anlam kazandı. Geçtiğimiz günlerde ziyaretçilerine kapılarını aralayan Anadolu Şehitler Müzesi, 25 farklı konu başlığı, 3 diorama ve 1 şehit evi canlandırmasıyla onlarca objeye ev sahipliği yapıyor. Müzede savaş kazılarından elde edilen tarihi objeler, savaş malzemeleri(top, mayın, kılıç, tüfek, mermi, tabanca, el bombası, süngü), şehit ailelerinin bağışladığı şehitlere ait malzemeler, özellikle son kez kullandıkları ve üstüne kokuları sinen elbiseleri ve bir şehide ait oda bulunuyor.



Her köşesinde ayrı bir duygu yüklü

Anadolu Şehitler Müzesi’nde yer alan Çanakkale dioraması müzenin birbirinden özel bölümleri arasında yer alıyor. Çanakkale’den getirilen toprağın kullanılarak, savaş canlandırması yapılan diorama da, sualtı arkeologları tarafından çıkarılan mayın ve yabancı savaş gemilerine ait çapalar da bulunuyor. Hem müzecilik, hem de şehitlik kavramına yeni bir pencere açması bakımından çok özel bir yere sahip müzenin her köşesi ayrı bir duygu barındırıyor.



Aziz hatıralar bu müzede

Türklük tarihinden başlayarak günümüze kadar Malazgirt’den İstanbul’un Fethine, 1. Dünya Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşına, Kıbrıs’tan Kore’ye vatan için canını vermiş ve PKK’dan IŞİD’e, YPG’den Fetö’ye sayısız terör örgütünün şerrinden ülkeyi ve milleti korumak için toprağa düşmüş şehitlerimizin aziz hatıraları bu eşsiz müzede anlatılıyor.

Anadolu Şehitler Müzesi’nin ziyaretçilerine de ‘Her Türk asker doğar’ düsturuyla asker künyesi hediye ediliyor.

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