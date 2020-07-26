Falez plajları sezonun gözdesi

Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı falez plajları, covid19 önlemleriyle bu yazın da gözdesi oldu. Plajlara gelenler hem belediyenin aldığı önlemler hem de Antalya’nın doğa harikası falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan plajlarda uygulanan fiyat politikasından memnun.

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlarında sezon tüm hızıyla devam ediyor. Falez sahil bandında ahşap platformlar üzerine kurulu Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş plajlarda ‘yeni normal’ dönem uygulamalarından taviz verilmedi.

Her misafirin ateşi ölçülerek kabul edildiği, maskesiz girişlere izin verilmediği plajlarda şezlonglar her kullanıcı için ayrı ayrı dezenfekte ediliyor.

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