İllüzyonist Aref’in Bengal kaplanı hayvanat bahçesinin maskotu oldu Suyla oynamayı çok seven ‘Zara’ isimli kaplan, bakıcısının hortumla tuttuğu tazyikli suyla çocuklar gibi oynuyor

Antalya’da İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri’nin 5 yıl önce el koyulan ‘Zara’ adlı Bengal kaplanı, Antalya Hayvanat Bahçesi’nin maskotu oldu. Suyu çok seven Zara, bakıcısının hortumla tuttuğu tazyikli suyla çocuklar gibi oynuyor, kendisini de sık sık sevdiriyor.

5 yıl önce illüzyonist Aref Ghafouri’nin evinde kaplan beslediğine yönelik ihbar sonucu Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince el konulan ve o dönem 8 aylık olduğu belirlenen ‘Zara’ isimli Bengal kaplanı, yediemin olarak Antalya Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bahçesi’nde halen bakımı yapılan 6 yaşındaki Zara, Manavgat Hayvanat Bahçesi’nden getirilen 12 yaşındaki ’Atılgan’ adlı kaplanla aynı alanda tutuluyor. Geldiği güne nazaran fiziki gelişme gösteren dişi kaplan, tavuk etiyle besleniyor. İnsan ortamında yetiştiği için diğer kaplanlara göre daha uysal davranışlar sergileyen Zara, suyla oynamaya ise bayılıyor. Bakıcısının hortumla sıktığı tazyikli suyla adeta çocuklar gibi oynayan Bengal kaplanı, tellere yanaşarak da hayvanat bahçesi yetkililerine sık sık kendini sevdiriyor.

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