Ay-yıldızlı 'Zorbey' adlı boğa pazarın gözdesi oldu Boğanın sırtındaki ay-yıldız deseni, görenleri şaşırtıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulan hayvan satış pazarında 24 bin 750 liraya satışa çıkarılan üzerinde doğuştan Türk bayrağının simgesi ayyıldız deseni bulunan 'Zorbey' adlı boğa, büyük ilgi gördü.

Alanya’da Kurban Bayramı'na günler kala kurbanlıklar, satış noktalarında görücüye çıktı. Alanya’nın Hasbahçe Mahallesi’nde kurulan hayvan satış pazarında yoğunluk oluşmaya başladı. Üzerinde doğuştan Türk bayrağının simgesi ayyıldıza benzeyen desen bulunan 2 yaşındaki 'Zorbey' adlı 1,1 ton ağırlığındaki boğa ise pazarın gözdesi oldu.



"Alanya halkının ilgisi çok yüksek"

Boğanın sahibi Yunus Aykul, kurbanlıklarını Tokat’ın Turhal ilçesinden getirip Alanya’da satışa sunduğunu söyledi. Aykul, “Bu hayvanımız ayyıldızlıdır. Ayyıldızlı olan bu hayvanımızın daha çok talep göreceğini düşündüğümüz için pazara çıkardık. Ayyıldızlı olduğu için herhangi bir fiyat artışımız yok. Fiyatını 23 bin 750 TL olarak düşündük. Alanya halkının ilgisi çok yüksek, gelen giden çok oluyor. Gece 12’ye kadar mesai yapıyoruz. Ayyıldızlı olduğu için ayrıca ilgi çekiyor ve onu görmek için geliyorlar. Hayvanın istirahati bile çok kısıtlı. Bu hayvan Youtube'da da izleniyor” dedi.

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