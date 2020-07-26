Antalya’da yüksek nemde sahiller doldu

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Antalya’da hafta sonu nem oranı yüzde 70’in üzerine çıkınca tatilciler ve kent sakinleri soluğu sahillerde aldı.

Hafta sonu hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da, nem oranı öğle saatlerinde yüzde 74’e kadar çıktı. Kentte hissedilen sıcaklık nemden dolayı 34 dereceye kadar ulaştı. Yoğun nemden bunalan tatilciler ve kent sakinleri, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde aldı. Yoğunluğun oluştuğu sahilde tatilciler denize girerek ve şemsiye ile ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih etti.

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