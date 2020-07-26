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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da deniz suyu, havadan sıcak

DHA

Antalya'da deniz suyu, havadan sıcak


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 30.8 derece ölçüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen tatilciler istediği serinliği bulamadı.
Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 30.8 derece ölçüldü. Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde aradığı serinliği bulamayan tatilciler ise maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etti.
Hafta sonu dolayısıyla ailesiyle birlikte sahile geldiğini anlatan Salih Topçuoğlu (30), "Sahil güzel, hava sıcak. Evde durmaktan iyi. Deniz suyu da çok güzel. Sıcak olmasına katlanacağız artık. Hava zaten sıcak. Buraya nefes almaya geliyoruz. Maske belli bir süreden sonra bunaltıyor. Kalabalık alanlarda maskemizi de takıyoruz" dedi.
Eşi Yağmur Topçuoğlu (30) ise, "Sahil güzel ama hava biraz sıcak. Su sıcak. Yine de serinlemeye çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-07-26 15:24:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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