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Perge Antik Kenti’nde kadın heykeli bulundu 2020 yılının ilk heykelini bakanlık paylaştı

İHA

Antalya'da bulunan Perge Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında M.S. 3'üncü yüzyılına ait giysili bir kadın heykeli bulundu.

Perge Antik Kenti’nde kadın heykeli bulundu 2020 yılının ilk heykelini bakanlık paylaştı

Antalya’da bulunan Perge Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında M.S. 3’üncü yüzyılına ait giysili bir kadın heykeli bulundu.
Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında bir kadın heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, heykelin Perge kazılarında 2020 yılının ilk heykeli ve M.S. 3’üncü yüzyıla ait ve giysili bir kadın heykeli olduğu belirtildi. Heykel restorasyon çalışmaları sonrasında Antalya Müzesi’nde sergilenecek.
Perge Antik Kenti, şehir merkezinin 17 kilometre doğusunda bulunan Aksu ilçesinde yer alıyor. Roma Dönemi’nde Anadolu’nun en düzenli kentlerinden biri olarak bilinen Perge Antik Kenti’nin, Hitit Dönemi’nde de varlığını sürdürdüğüne inanılıyor. Antik kentte yer alan tiyatronun iki katlı sahne binası M.S. 2'nci yüzyılda inşa edildi. Burada bulunan eserler Antalya Müzesi'nde, ‘Perge Tiyatrosu Salonu’nda devamlı olarak sergileniyor. Bunun dışında kentte, stadyum, kentin antik çağdaki heybetini yansıtan diğer sosyal ve kültürel yapılar arasında dikdörtgen planlı agora, yüksek kuleler, anıtsal çeşmeler, hamamlar ve sütunlu caddeler yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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