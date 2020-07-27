AÜ, YÖK’ün sanal fuarında tanıtıldı

Akdeniz Üniversitesi, 2022 Temmuz tarihleri arasında YÖK tarafından düzenlenen, "Study in Turkey YÖK Virtual Fair 2020" adlı sanal fuara katıldı.

Yükseköğretim Kurulu çatısı altında 190 Türk üniversitesinin katılımıyla, küresel ölçekte dijital ortamda gerçekleşen ilk sanal fuar niteliğindeki "Study in Turkey YÖK Virtual Fair 2020" üç gün içinde 38 bin 544 tekil ziyaretçi tarafından toplam 59 bin 227 kez ziyaret edildi. Fuarda, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden uluslararası ilişkilerden sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Binnur Genç İlter’in koordinasyonu ile Öğr. Gör. Ayça Altay, Öğr. Gör. Bahar Şahin, Öğrt. H. Nuran Caner, Öğrt. Merve Ayvalı ve Öğr. Gör. Alina Aksoy, üç gün boyunca Türkiye saatiyle 08.00 ile 20.00 saatleri arasında çevrimiçi görüşmeler ile uluslararası tanıtımı gerçekleştirerek, üniversite bölüm/programları, uluslararası öğrenci kabul koşulları, değişim programları gibi birçok konuda uluslararası öğrenci adaylarını bilgilendirdiler.

Fuar, Türk yükseköğretim sistemine daha çok uluslararası öğrenci çekebilmek için yabancı ülkelerdeki potansiyel öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sundu. 259 bin 417 sayfa ziyaretinin olduğu sanal fuara toplam 164 ülkeden giriş yapıldı. Sanal fuara yurtdışından en fazla ilgi, Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Endonezya, Irak, Azerbaycan, Mısır, Bangladeş, Somali ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oldu.

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