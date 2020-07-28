40 derece sıcakta, maskeyle hedefi 12'den vuruyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 derece sıcakta, maskeyle hedefi 12'den vuruyorlar

DHA

40 derece sıcakta, maskeyle hedefi 12'den vuruyorlar


Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nün 'Lara Croft'u olarak bilinen komiser yardımcısı Nisa Aydın (43) tarafından verilen silah eğitimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden şekillendi. Maske ve fiziki mesafe kuralının uygulandığı alanda polisler 40 derece sıcak altında maskeyle hedefi 12'den vuruyor.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, atış alanında zorlu eğitimlerden geçerek hedefi 12'den vurmak için ter döküyor. Özel oluşturulan 14 kişilik ekip tarafından verilen eğitimde polisler hem kendi tabancaları hem de uzun namlu silahlarla eğitim alıyor. Tek eliyle tek gözü kapalı hedefleri 12'den vurması nedeniyle meslektaşları tarafından Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin canlandırdığı 'Tomb Raider' filmindeki 'Lara Croft' karakterine benzetilen komiser yardımcısı Nisa Aydın tarafından verilen eğitimlerde, cinsiyet ayrımı yapılmıyor. Kadınerkek tüm polisler aynı zorlu eğitimden geçerek görevlere hazırlanırken 8 bin personel yıl içerisinde defalarca eğitime çağrılarak atış taktikleri hakkında bilgilendiriliyor.
Açık alanda yapılan atış eğitimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıla göre bu yıl bir dizi düzenlemeden geçti. Atışın yapıldığı açık alan fiziki mesafeye göre yeniden düzenlenirken, atış için gelen tüm personel girişte önce ateş ölçerden geçip maske takıyor. Alanda kendi tabancaları ve uzun namlulu tüfekleri tek tek dezenfekte eden polisler, atış alanında da bir an olsun maskelerini yüzlerinden ayırmıyor. Sıcaklığın zaman zaman 40 dereceleri gördüğü atış alanında polisler maskeleriyle zor olsa da hem alanda koşup hem de nefes taktikleri yaparak hedefleri 12'den vuruyor.
8 bin personele 14 kişilik ekibiyle hareketli ve sabit hedefleri etkisiz hale getirmenin incelikleri üzerine hem teorik hem de pratik eğitim veren Aydın, kullanmadığı silah kalmadığından söz etti. Komiser yardımcısı Nisa Aydın, AK47 uzun namlulu silahla yaptığı hareketli atışlarla da göz dolduruyor. Hızlı şarjör değişimi, uzun namlulu silahtan anında beylik tabancasına geçiş gibi hareketleri seri şekilde yapan Aydın, kadınların da erkekler kadar başarılı işler çıkardığını ifade etti.
'BU YIL ORTALAMA 7 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERECEĞİZ'
Koronavirüs sürecinde maskeyle çalışmanın zor olduğunu anlatan Nisa Aydın, "Yeni dönemde artık koronavirüs tedbirleri ön plana çıktı. Maske ve fiziki mesafeye göre tedbirlerimizi alıp eğitimlerimize bu şekilde devam ediyoruz. Görev süresince maskeleri kesinlikle çıkarmıyoruz. Sadece atış eğitimi verdiğimiz personel sayısı azaldı. Geçen yıl 3 dönemde 18 bin personele eğitim vermiştik ama bu yıl günde sadece 30 personel alabiliyoruz, bu sayı geçen yıl günde 100 kişiydi. Bu yıl ortalama 7 bin kişiye eğitim vereceğiz" diye konuştu.
'MASKEYLE ÇALIŞMAK GERÇEKTEN ZOR'
Alanda eğitim veren polis memuru Gökçe Öz, sağlık kriterlerinin atış eğitimi süresince üst seviyede tutulduğunu söyledi. Silahların eğitim öncesi ve sonrasında dezenfekte edildiğini anlatan Öz, "Maskeyle çalışmak gerçekten zor. Özellikle sıcak havada yüzümüz terden sırılsıklam oluyor. Ancak sağlık için bu gerekli ve biz buna en üst seviyede dikkat ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ
2020-07-28 08:13:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turizme 'bayram' morali
YEREL HABERLER Turizme 'bayram' morali
TFF 2'nci Lig'e yükselen son takım Pazarspor oldu
YEREL HABERLER TFF 2'nci Lig'e yükselen son takım Pazarspor oldu
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve beraberindekileri kabul etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve ...
Elektrikli bisikletteki baba ile oğulu ölüm ayırdı Antalya'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletteki baba ile oğulu ölüm ...
Hayvan otlatırken uçuruma düşen çoban kurtarıldı
YEREL HABERLER Hayvan otlatırken uçuruma düşen çoban kurtarıldı
Yaylada 30 metrelik uçurumdan düşen çoban ağır yaralandı Koyunlar eve dönmesine rağmen çoban dönmeyince kurtarma ekipleri harekete geçti
YEREL HABERLER Yaylada 30 metrelik uçurumdan düşen çoban ağır ...
Elmalı Belediye Başkanı'na 'yasak aşk' iddiası
YEREL HABERLER Elmalı Belediye Başkanı'na 'yasak aşk' iddiası
Yediği balon balığından ölen aşçının cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Yediği balon balığından ölen aşçının cenazesi toprağa ...
Alanya’da bayram öncesi fırın ve kasaplara denetim
YEREL HABERLER Alanya’da bayram öncesi fırın ve kasaplara denetim
Kemer’de bayram denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kemer’de bayram denetimleri sürüyor
Hatıra biletler sahiplerine verildi
YEREL HABERLER Hatıra biletler sahiplerine verildi
Kırmızı ışıkta durmak için fren yaptı, hastanelik oldu Motosikletli genç kadın ıslak yolda devrilip yaralandı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta durmak için fren yaptı, hastanelik ...
Kaldığı iş yerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kaldığı iş yerinde ölü bulundu
AÜ, YÖK’ün sanal fuarında tanıtıldı
YEREL HABERLER AÜ, YÖK’ün sanal fuarında tanıtıldı
Apartmanların arasında 'drift' mahalleliyi çileden çıkardı Driftçi grupla mahalleli arasında yaşanan tartışma polisin araya girmesiyle son buldu
YEREL HABERLER Apartmanların arasında 'drift' mahalleliyi çileden ...
AESOB Başkanı Dere’den Başkan Böcek’e teşekkür
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere’den Başkan Böcek’e teşekkür
Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından etti, uzmanlar uyardı Kanseri yendi, balon balığına yenildi "Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Yaz döneminde zehri yükseliyor, kesinlikle tüketilmesin" Vefat eden kişinin oğlu Sedat Berk: "Kimse bu balığının lezzetine kanıp yemesin, isteyene getirip vermesin, vebal almasın, babam, ‘bana bir şey olmaz zihniyetiyle vefat etti"
YEREL HABERLER Arkadaşının tavsiyesiyle yediği balon balığı canından ...
Alanya'da deniz kenarındaki sazlık alan yangını güçlükle kontrol altına alındı Antalya-Alanya karayolunu dumanlar kapladı
YEREL HABERLER Alanya'da deniz kenarındaki sazlık alan yangını ...
Başkan Uysal, SODEMSEN yönetimine seçildi
YEREL HABERLER Başkan Uysal, SODEMSEN yönetimine seçildi
Alanya’nın yeni kaymakamı göreve başladı
YEREL HABERLER Alanya’nın yeni kaymakamı göreve başladı
Kahvaltıya gelmeyen arkadaşını evde ölü buldu
YEREL HABERLER Kahvaltıya gelmeyen arkadaşını evde ölü buldu
Siyah kıyafetler giyerek kadına şiddeti protesto ettiler
YEREL HABERLER Siyah kıyafetler giyerek kadına şiddeti protesto ...
12 senedir işletmesine gelen arkadaşı sabah kahvaltısına gelmeyince öldüğünü anladı İşletmenin sahibi arkadaşının gelmemesi üzerine gittiği evde onun cansız bedeniyle karşılaştı İşletme sahibi Rıdvan Telim: "O gün bayram için Eskişehir’e gideceğini söylemişti. 12 senedir her gün kahvaltıya buraya gelir"
YEREL HABERLER 12 senedir işletmesine gelen arkadaşı sabah ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X