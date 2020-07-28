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Bıçak ustalarının 'hasat zamanı' başladı

DHA

Bıçak ustalarının 'hasat zamanı' başladı


Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ailesinin 5 kuşaktır sürdürdüğü bıçak bileme ustalığını babasından devralan Özen Bıçakçılar (38), Kurban Bayramı'na sayılı gün kala yoğun mesai harcamaya başladı. Bıçakçılar, ata mesleğini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.
Antalya'da 1875 yılından bu yana bıçak bileme esnaflığı yapan Bıçakçılar ailesinin son temsilcisi Özen Bıçakçılar, mesleği öğrendiği babası Mustafa Bıçakçılar (75) ile Kurban Bayramı'na sayılı gün kala yoğun mesai harcamaya başladı. Şimdiki adı Sobacılar Çarşısı olan eski Demirciler Çarşısı'nda bir buçuk asra yakın zamandır bıçak bileme ustalığı yapan ailenin 5'inci kuşağı Özen Bıçakçılar, babasının bıçak bileme atölyesinde büyüyerek mesleği öğrendiğini anlattı. Bıçakçılar, ailesinde babadan oğla devam bıçak bileme ustalığını kendisinin de çocuğuna öğretmeye başladığını belirtti.
'HASAT ZAMANI'
Kurban Bayramı öncesindeki iş yoğunluğunu 'hasat zamanı' olarak nitelendiren Bıçakçılar, "Babamdan bana miras kalan mesleği icra ediyorum. Kurban Bayramı yaklaştı, işlerimiz çok iyi. Bugünlerde yoğun mesai harcıyoruz. Kurban Bayramı önceki haftasında günde 500-600 civarında bıçak, satır biliyoruz. Bayrama yakın günler bu sayı 1000'e yükselir. Kurban Bayramı öncesindeki 1 ay çok yoğun çalışırız. Yılda bir ay yoğun mesai yapar, kazanabiliriz. Bu ayı biz 'hasat zamanı' olarak değerlendiriyoruz. Diğer aylar ara sıra bıçak bileyip, bıçak satıyoruz" diye konuştu.
EVDE BIÇAK BİLEYENLERE UYARI
Evde masatla kesici alet bileyenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bıçakçılar, kişilerin bir anlık dikkatsizlik sonucu el ya da parmağını kesebileceği uyarısı yaptı. Masat kullanırken bıçağın doğru açıda olması gerektiğini anlatan Bıçakçılar, şu uyarıda bulundu:
"Evde masat ile bileme yapanların çok dikkatli olması lazım. Bileme yaparken bıçağın açısı çok dik veya yatık olmamalı. Masadı kullanırken uygun açıda tutulmayan bıçak körelir. Bıçağı yan tutarak bileme yapılmalı. Masadın tutamaç bölümünden parmağın aşmaması lazım. Tutamaçtan bıçağın kayması sonucu el ya da parmak kesikleri oluşabilir."
DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLER
2020-07-28 09:38:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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