Köprüden atlayan genç 20 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da hem serinlemek hem de adrenalin yaşamak için Köprülü Kanyon'da köprüden atlayan genç, önce omuriliğin zarar görmesi sonucu felç kaldı, ardından ise hayatını kaybetti.

Olay, yaklaşık 20 gün önce Beşkonak Mahallesi'nde bulunan Köprülü Kanyon'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik'te yaşayan İbrahim Yıldırım, kuzenleriyle birlikte kanyona eğlenmeye gitti. Yaklaşık 15 metre yükseklikteki tarihi oluk köprüden hem adrenalin yaşamak hem de serinlemek için atlayan Yıldırım, sudan çıkmayınca kuzenleri yanına gitti. Kuzenleri Yıldırım'ın hareketsiz yattığını görünce sudan çıkararak, sağlık ekiplerine bildirdi. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, omuriliğinin zarar görmesiyle felç kaldı. Yaklaşık iki hafta hastanede tedavi gören İbrahim Yıldırım, eve çıkarıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT'ta çalıştığı öğrenildi.

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