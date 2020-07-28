YKS Şampiyonuna Ödül

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Antalya Eşit Ağırlık 1’incisi ve Türkiye 23’üncüsü olan Nisa Erdal, AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Minta tarafından bilgisayar ile ödüllendirdi.

4 yıl önce Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında Türkiye 1’incisi olan Nisa Erdal, bu kez de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) eşit ağırlıkta Antalya 1’incisi ve Türkiye 23’üncüsü oldu. Başarılı öğrenciyi ailesiyle birlikte ofisinde ağırlayan AK Parti İlçe Başkanı İsmail Minta, Nisa Erdal’ı tebrik ederek, “Nisa kızımızla gurur duyuyoruz ve her zaman bir ağabeyi olarak yanında olacağımı ifade etmek istiyorum. Nisa’nın başarısının tüm gençlerimize örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

YKS Türkiye 23’üncsü, Antalya 1’incisi Nisa Erdal ise, “Ekonomi bölümünü okuyarak, memleketime ve devletime faydalı birey olmak istiyorum. İsmail Minta Başkanıma ödülü için çok teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti İlçe Başkanı İsmail Minta, Nisa Erdal’a Bilgisayar hediye etti.

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